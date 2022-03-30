Ед Ширан, Джамала та Каміла Кабельйо на концерті у Британії зібрали 16 млн доларів для українців

Ед Ширан, Джамала та Каміла Кабельйо на концерті у Британії зібрали 16 млн доларів для українців

Благодійний концерт відбувся у Бірмінгемі.

У британському місті Бірмінгем на Resorts World Arena 29 березня відбувся благодійний концерт на підтримку України.

У заході взяли участь відомі артисти, зокрема Ед Ширан, який став ініціатором концерту, Каміла Кабельо, Джамала, Емелі Санде, Том Оделл та Ніл Роджерс.

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У результаті, їм вдалося зібрати 12,2 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 16 млн доларів). Про це пише ВВС.

Так, Ширан виконав свій хіт Perfect, а також разом із Кабельо вперше виконав їхній новий спільний трек Bam Bam.

"Сьогодні ми всі молимося за мир та безпеку людей в Україні. Велике вам спасибі, хлопці, за участь у цьому надважливому зборі коштів", – прокоментувала Каміла.

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Також на концерті виступила українська співачка Джамала. Вона зворушила глядачів піснею 1944, з якою виграла "Євробачення-2016".

"Велике дякую всім музикантам за підтримку України, за те, що стоїте разом з Україною, тому що це дійсно важливо для нас", – поділилася Джа.

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