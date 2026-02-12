ТСН у соціальних мережах

Війна
9
1 хв

Ефект бумеранга: Бєлгород знову замерзає без електрики

У Бєлгороді 220 тисяч абонентів залишилися в темряві і без тепла.

Дмитро Гулійчук
Блекаут у Бєлгороді. Фото t.me/belpepel

Блекаут у Бєлгороді. Фото t.me/belpepel

Сьогодні, 12 лютого, у російському Бєлгороді знову зникла електрика.

Про це повідомив гауляйтер Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Він поскаржився, що віялові відключення електроенергії відбуваються «через завданий вогневий вплив».

«На одній із підстанцій сталася аварія. Відключення електроенергії відбулося у понад 220 тисяч абонентів у трьох муніципалітетах: Бєлгород, Бєлгородський та Шебекинський округи. Аварійні бригади працюють», — зазначив Гладков.

Місцевий ТГ-канал «Пепел» пише, що перебої також почалися і з опаленням.

Нагадаємо, що перебої з електрикою та опаленням у Бєлгородській області розпочалися після ударів по енергетичній інфраструктурі 6–7 лютого. Після обстрілу 8 лютого з Бєлгорода почали вивозити дітей до інших регіонів.

Раніше повідомлялося, що росіяни скинули бомбу на Бєлгород, через що із трьох довколишніх багатоповерхівок евакуювали близько 1600 осіб.

9
