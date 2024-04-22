Ефект від ураження корабля "Комуна" оцінили в ISW: які наслідки для ворога

Один з аналітиків вказав, що судно надає російському флоту "цінні можливості".

Удар по російському військовому кораблю "Комуна" в окупованому Севастополі може обмежити операції Чорноморського флоту РФ на підводних човнах і зірвати запуски з підводного човна ракет "Калібр".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на аналітика морської розвідки.

В Інституті нагадали, що 21 квітня українські війська завдали ударів у Севастополі і пошкодили корабель підтримки підводних човнів ЧФ Росії "Комуна" – найстаріше у світі військово-морське судно, яке перебувало в робочому стані.

На опублікованих того ж дня геолокаційних кадрах видно вогонь і стовп диму в Севастопольській бухті. Водночас російські джерела стверджували, що в цьому районі їхня ППО перехопила українську протикорабельну ракету.

Речник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук підтвердив, що удар завдав шкоди кораблю "Комуна". Хоча українські сили ще уточнюють ступінь руйнування, судно явно нездатне працювати.

Плетенчук також зазначив, що "Комуні" понад 111 років, і що росіяни модернізували її 2016 року для виконання глибоководних робіт, включно з підійманням підводних човнів і затонулих вантажів. Речник ВМС звернув увагу, що "Комуна" – єдине рятувальне судно такого класу у складі російського ЧФ.

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Раніше корабель проводив рятувальні операції в районі затонулого російського ракетного крейсера "Москва" і великого десантного корабля "Цезар Куніков". Без "Комуни" російські війська не змогли б провести подібні рятувально-пошукові операції.

Аналітик розвідки з відкритих джерел Х. І. Саттон зазначив, що "Комуна" надає російському флоту "цінні можливості", і що корабель часто брав участь у морських випробуваннях і може вести війну на морському дні.

Інший аналітик морської розвідки припустив, що український удар по судну може обмежити операції ЧФ на підводних човнах і зірвати російські операції з запуску ракет "Калібр" із підводного човна.

Нагадаємо, 21 квітня Плетенчук заявив, що в окупованому Криму ВМС України "дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ "Комуна". Характер пошкоджень верифікується, але "однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен".

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