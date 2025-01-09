Ефективна дезінсекція: українські бійці показали знищення окупантів на українській землі (відео)

Малі групи ворога вистежуються аеророзвідкою та безжально знищуються підрозділами Сил безпілотних систем і артилерією. Це робота 46 окремої аеромобільної бригади.

Про це пишуть ДШВ України.

Наші бійці показали ефектну дезінсекцію української землі

"Прибули на точку, встигли вивантажитися, зайняти якісь щілини чи будівлі, і обрізали шляхи до маневру – назад дороги немає. А є лише до пекла, де усім цим покидькам і місце", – пишуть у відомстві.

Що більше "тарганів" накопичується в місцях збору, зазначають у бригаді, то більша їх кількість ніколи вже не вилізе на поверхню.

"Дезінсекція, себто професійна боротьба з тарганами, – то наш профіль, – запевняють бійці.

Раніше бійці спецпідрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України виявили російську гарматну позицію у Запорізькій області. Ціль успішно знищена.

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