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Ефективна дезінсекція: українські бійці показали знищення окупантів на українській землі (відео)

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Ефективна дезінсекція: українські бійці показали знищення окупантів на українській землі (відео)

Війна в Україні / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Будь-яка схованка чи тимчасове укриття стають для російських окупантів місцем вічного упокою.

Малі групи ворога вистежуються аеророзвідкою та безжально знищуються підрозділами Сил безпілотних систем і артилерією. Це робота 46 окремої аеромобільної бригади.

Про це пишуть ДШВ України.

Наші бійці показали ефектну дезінсекцію української землі

Наші бійці показали ефектну дезінсекцію української землі

"Прибули на точку, встигли вивантажитися, зайняти якісь щілини чи будівлі, і обрізали шляхи до маневру – назад дороги немає. А є лише до пекла, де усім цим покидькам і місце", – пишуть у відомстві.

Що більше "тарганів" накопичується в місцях збору, зазначають у бригаді, то більша їх кількість ніколи вже не вилізе на поверхню.

"Дезінсекція, себто професійна боротьба з тарганами, – то наш профіль, – запевняють бійці.

Раніше бійці спецпідрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України виявили російську гарматну позицію у Запорізькій області. Ціль успішно знищена.

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