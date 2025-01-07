Ефективне рішення: українські бійці на Курщині чавлять противника бронею, коли закінчилися боєприпаси (відео)

Українські бійці показали яскраву та ефективну роботу по ворогові на Курщині. На відео зафіксовано, як екіпаж бронетранспортера Stryker 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України ганяється по полю за противником та чавить росіян бронею та колесами.

Про це пишуть Десантно-штурмові війська ЗС України.

Українські бійці на Курщині чавлять противника бронею

"Саме так вирішили діяти Галицькі десантники, коли після важких боїв у них закінчився боєкомплект, а противник був зовсім поряд та становив небезпеку. При цьому, коли механік-водій “шукав” свою чергову ціль, навідник-оператор виліз з люка та вів вогонь по росіянах зі стрілецької зброї!", - відзначили у ДШВ.

Раніше оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували 13 військовослужбовців Північної Кореї під час виконання завдання на Курщині.

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