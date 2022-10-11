Ефективність ППО України становить 50%, питання про закриття неба все ще актуальне – Жданов

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що Україна повинна повернутися до питання про закриття неба над нашою державою, адже Росія за останні два дні значно посилила ракетні обстріли.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

На думку Жданова, якби країни Заходу надали Україні половину своїх систем ППО – цього було б достатньо для протидії російській агресії.

"Якби вони дійсно віддали нам хоча б половину своїх систем протиракетної оборони, цього було б достатньо. Справа в тому, що треба розрізняти. У нас є система протиповітряної оборони, яка складається з радянських зразків озброєння, тобто їм по 40-50 років, якщо не більше. Але ми частково пристосувалися, у нас є алгоритми, і ми намагаємося нашою системою ППО збивати ракети. І вона частково працює фактично як система протиракетної оборони. Але її ефективність складає лише всього-на-всього 50%, трошки більше. Судячи з тієї кількості ракет, які були випущені – 83, і тих ракет, які були збиті, – 43. Питання в тому, що коли Росія зменшила ракетні обстріли України, ми знову зняли з порядку денного питання про закриття нашого неба. Зараз ця тема знову актуальна, сьомий місяць війни, а це питання досі не вирішили", – наголосив експерт.

Масований ракетний обстріл України

Росія другий день поспіль здійснює масований ракетний обстріл території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на сьогодні відомо про збиття 18 російських ракет від 7:00 ранку до 12:20 дня.

Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також повідомив, що Росія готувалася до атак ракетами в осінньо-зимовий період, але випустила їх по Україні вчора через вибухи на Кримському мосту.

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