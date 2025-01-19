Ефектне фаєр-шоу: бійці Третьої штурмової скерували дрон в укриття окупантів (відео)

На кадрах видно, як злітає в повітря будівля з окупантами.

Бійці 3-ї штурмової влаштували ефектне фаєр-шоу для солдатів армії РФ. Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі.

Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.

Третя штурмова показала, як скерувала дрон в укриття окупантів

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Так, вдалося виявити й уразити замаскований міномет. Крім того, воїни мінуснули: АГС, РЕБ, танк й кілька авто. На кадрах видно, як будівля з росіянами ефектно злітає в повітря. Піхоту армії РФ добили у погребі та укритті.Третя штурмова показала, як скерувала дрон в укриття окупантів

Бійці 3-ї штурмової влаштували ефектне фаєр-шоу для окупантів. Так, вдалося виявити й уразити замаскований міномет. Крім того, воїни мінуснули: АГС, РЕБ, танк й кілька авто. На кадрах видно, як будівля з росіянами ефектно злітає в повітря. Піхоту армії РФ добили у погребі та укритті.

Раніше Третя штурмова ефективно відпрацювала по автотехніці росіян на Харківщині. Бійці вдарили FPV-дронами по ворожих цілях.

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