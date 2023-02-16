Ефектне відео: в ОК "Південь" показали момент нічного збиття російської ракети "Калібр"

ОК "Південь" опублікувало в Мережі відео з моментом збиття російської крилатої ракети "Калібр" у небі над Херсонщиною 16 лютого.

Відповідні кадри виклав речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

"Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збиває російську крилату ракету "Калібр" вночі 16 лютого 2023 року", – йдеться в підписі до відео.

Нагадаємо, Росія в ніч проти 16 лютого влаштувала ракетну атаку по Україні, запустивши по її території 32 ракети. З них 16 вдалося знищити.

В ОК "Південь" інформували, що ППО південного напрямку спрацювала на відмінно ‒ збиті всі вісім ракет: шість над Миколаївщиною та дві над Херсонщиною.

Не виключено, що ворог і вдень 16 лютого може завдати повторних ракетних ударів по Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.