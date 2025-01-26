Ефектний та ефективний удар: HIMARS атакував скупчення окупантів на Курщині (відео)

Так, ЗСУ вдарили HIMARS по позиції зосередження російського особового складу. Ураження завдано касетними боєприпасами M30 DPCIM.

Про це повідомили у 225 ОШБ.

ЗСУ показали удар HIMARS по окупантах на Курщині

Деталі операції

Як зазначили у Forbes, стимулюючи поразку та відступ, солдати 225-го штурмового батальйону української армії у четвер або незадовго до цього заманили у пастку великі російські сили в Курській області на заході Росії. Коли росіяни кинулися вперед у лісову смугу неподалік села Свердликово, українські бійці з РСЗВ HIMARS відкрили вогонь.

Ракета М30/31 розкидала десятки бомб розміром із гранату лісовою смугою. За яскравою роботою спостерігав український безпілотник.

"Удар знищив значну частину живої сили противника. Згодом групи повернулися, щоб завершити зачистку території", - повідомив 225-й штурмовий батальйон.

У виданні вважають, що така успішна робота по ворогові допомагає пояснити, чому втрати російських і північнокорейських бійців на Курщині були настільки великі. За словами президента України Володимира Зеленського, у Курську загинули та отримали поранення 30 тисяч росіян.

"Мало того, що росіяни та північнокорейці наступають день за днем ​​тими ж дорогами, що ведуть до міста Суджа, опорі українського виступу, вони все частіше роблять це пішки — і за дуже слабкої підтримки. Піхота вразлива для артилерії, і особливо вразлива, коли вона збирається разом у заздалегідь прицільній зоні поразки", — пишуть аналітики.

Щоб заманити росіян у зону поразки біля Свердликова, піхота 225-го штурмового батальйону провела заздалегідь спланований відхід з тієї ж позиції. Бійці ЗСУ наголосили: коли супротивник, увірувавши у свій "успіх", стягнув у цей квадрат значні сили, по них було завдано удару касетними боєприпасами з HIMARS.

Незрозуміло, скільки там було росіян і скільки з них постраждало чи ліквідовано. Проте у найбільших російських атаках можуть брати участь 50 одиниць техніки та кілька сотень солдатів. Також відомо, що провальні атаки Росії за останні тижні завершувалися сотнею вбитих та поранених.

Журналісти зазначили: те, що 225-й штурмовий батальйон особливо пишається засідкою, говорить про потенційно величезну кількість російських жертв.

"Нечасто ми можемо розкрити подробиці таких операцій. Але цього разу нам вдалося показати, як координація, тактика та сучасна зброя працюють у руках збройних сил України", - завершили у Forbes.

Раніше в ISW повідомили, що станом на 25 січня російські війська продовжили наступальні операції на українському виступі в Курській області. Втім не зробили жодного підтвердженого просування.

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