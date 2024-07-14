Скандал у 59-й бригаді: Зеленського закликають звернути увагу на "егоїзм і сліпий карʼєризм" комбрига

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук ("Пташка") закликала президента України Володимира Зеленського як верховного головнокомандувача, провести перевірку дій командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука.

Про це "Пташка" написала у Facebook.

Вона розповіла, що понад рік перебувала у зоні бойових дій пліч-о-пліч з 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка. "Пташка" зазначила, що за час їхньої співпраці командували бригадою Вадим Сухаревський та "професіонал військової справи" Максим Стеценко.

"Але в звʼязку з "геніальними" посадовими рішеннями та родинними звʼязками вищого військового керівництва з Шевчуком Богданом Володимировичем, останнього було призначено на посаду командира 59-ї ОМПБр з квітня 2024 року", – йдеться у її дописі.

"Пташка" закликала Зеленського звернути увагу на методи управління Шевчука бригадою та провести службову перевірку за фактами "злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу та дій, що призвели до загибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад".

"Егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх "незгодних" командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його, як командира у війні з ворогом", – описує військовослужбовиця комбрига Шевчука.

"Пташка" розповіла, що через "нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука" була змушена припинити співпрацю з цією бригадою.

"Та не всі мають таку можливість – опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною. Прошу вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера – не пусті слова. Принаймні такими вони не повинні бути", – підсумувала Катерина Поліщук.

Блогер і волонтер Ігор Лаченков (Лачен) також звернув увагу на ситуацію у 59-й бригаді.

Що відповіли у 59-ї ОМПБр

Офіцер 59-ї ОМПБр Сергій Цехоцький прокоментував заяву "Пташки", передає hromadske.

Він стверджує, що Катерина Поліщук не служила у бригаді, а співпрацювала з нею як волонтерка.

"Робити висновки та давати оцінку роботі будь-якого командира, це зовсім неправильно. Для цього треба мати певну освіту, знання і так далі. А давати оцінку, бо хтось щось десь сказав… Наша бригада на цьому напрямку тримає цю інтенсивну оборону місяцями, практично не здавши позиції. Є втрати, на жаль, ми це дуже боляче переносимо. Щоб казати про те, що той командир хороший, а той поганий, треба мати якісь підстави", – сказав Цехоцький.

Офіцер запевнив, що якби він став свідком того, що описувала "Пташка", то точно відреагував би. Цехоцький стверджує, що їхній командир, попри свій молодий вік, "зі шкіри пнеться", щоб щось зробити та забезпечити.

"Він весь час в русі, не сидить в штабі просто, він їздить по підрозділах там і так далі. Це реально боляче, б'є по моральному духу, і взагалі таке не можна виносити на простір", – заявив офіцер.

Раніше український військовий журналіст Юрій Бутусов заявив про загрозу втрати прифронтового міста Красногорівки і звинуватив у некомпетентності нового комбрига 59 бригади імені Якова Гандзюка Богдана Шевчука.

Читайте також провідні новини дня:

В Одесі знову спалили авто військових

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.