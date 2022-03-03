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"Ехо Москви" через жорстку цензуру вирішили ліквідувати своє мовлення

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Їх намагались закрити, але кілька днів продовжували мовлення.

Рада директорів «Ехо Москви» більшістю голосів вирішила ліквідувати радіоканал та сайт.

Зазначили у соціальній мережі радіомовника. 

Цьому передувала жорстка цензура. "1 березня доступ до них почав блокувати Роскомнагляд на вимогу Гепрокуратури — через «недостовірну інформацію про операцію в "ДНР" та "ЛНР"», - повідомляли раніше. 

США звинуватили Кремль у розв'язуванні повномасштабної війни проти свободи ЗМІ і правди.

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