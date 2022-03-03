"Ехо Москви" через жорстку цензуру вирішили ліквідувати своє мовлення

Їх намагались закрити, але кілька днів продовжували мовлення.
Рада директорів «Ехо Москви» більшістю голосів вирішила ліквідувати радіоканал та сайт.
Зазначили у соціальній мережі радіомовника.
Цьому передувала жорстка цензура. "1 березня доступ до них почав блокувати Роскомнагляд на вимогу Гепрокуратури — через «недостовірну інформацію про операцію в "ДНР" та "ЛНР"», - повідомляли раніше.
Большинством голосов Совета Директоров Эха Москвы принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы— Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) March 3, 2022
США звинуватили Кремль у розв'язуванні повномасштабної війни проти свободи ЗМІ і правди.