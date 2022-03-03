"Ехо Москви" через жорстку цензуру вирішили ліквідувати своє мовлення

"Ехо Москви" через жорстку цензуру вирішили ліквідувати своє мовлення

Їх намагались закрити, але кілька днів продовжували мовлення.

Рада директорів «Ехо Москви» більшістю голосів вирішила ліквідувати радіоканал та сайт.

Зазначили у соціальній мережі радіомовника.

Цьому передувала жорстка цензура. "1 березня доступ до них почав блокувати Роскомнагляд на вимогу Гепрокуратури — через «недостовірну інформацію про операцію в "ДНР" та "ЛНР"», - повідомляли раніше.

Большинством голосов Совета Директоров Эха Москвы принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) March 3, 2022

США звинуватили Кремль у розв'язуванні повномасштабної війни проти свободи ЗМІ і правди.