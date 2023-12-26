Екіпаж "Новочеркаська" знищений, пошкоджена портова інфраструктура: Ігнат розповів подробиці (фото)

Унаслідок удару по великому десантному кораблю Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії знищено особовий склад ворога, пошкоджено портову інфраструктуру і, можливо, судна забезпечення.

Про це на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Топподія цієї ночі – це знищення чергового російського військового корабля, який поповнить ескадру Чорноморського флоту на чолі з флагманом "Москва", який був потоплений раніше. З’явилось фото, там скелет один залишився від цього корабля, там обгоріло все фактично вщент. Після того вибуху зрозуміло, що не лише сам корабель знищений, можливо, ще якась портова інфраструктура, можливо, якісь судна забезпечення, які були поруч, точно екіпаж корабля, який знаходився поруч. Тому це дуже потужна подія для нас з вами – ми знищили і корабель, і окупантів завдяки чітко скоординованим діям", – зазначив Ігнат.

На супутниковому знімку, зробленому вранці 24 грудня, рамочкою обведено десантний корабель "Новочеркаськ" / Фото: t.me/DeepStateUA

Те, що лишилось від російського десантного корабля "Новочеркаськ" / Фото: t.me/DeepStateUA

На супутниковому знімку, зробленому вранці 24 грудня, рамочкою обведено ВДК. На іншому фото те, що від нього залишилось.

Щодо стану російської ППО в Криму, речник зауважив, що на озброєнні ворога там, як і раніше, є доволі велика кількість засобів ППО різних типів малого, середнього та великого радіуса дії. Під час проведення спецоперацій Сили оборони цей фактор враховують для визначення місця проведення удару.

"Застосовуються певні тактичні прийоми, які проводяться нашими пілотами для того, щоб максимальна кількість засобів повітряного нападу досягла своєї цілі", – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, вночі 26 грудня у Феодосії було знищено десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Після потужних вибухів сталася масштабна пожежа. Крім того, відбувалася сильна детонація.

Повітряні сили поінформували, що корабель Чорноморського флоту атакували крилатими ракетами. Втім, якими саме – не уточнили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАК ЩЕ НЕ ВИБУХАЛО! Знищено русскій воєнний корабль "Новочеркасск", який перевозив "шахеди"!

ТСН.ua зібрав перелік кораблів Чорноморського флоту, які Росія втратила від 24 лютого 2022 року.

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