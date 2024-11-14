Патрульна машина потрапила під обстріл у Слов'янську, є поранені

Наразі поліцейський перебуває під наглядом медиків
Сьогодні зранку ворог поцілив по Слов’янську на Донеччині. Під час патрулювання під російський обстріл потрапив екіпаж патрульних.
Про це повідомила Національна поліція України у Telegram.
"Один з поліцейських екіпажу отримав поранення ноги. Наразі він перебуває під наглядом медиків", – повідомляють у поліції.
Пошкоджень також зазнали кілька багатоповерхівок, будівля освітнього закладу та службова автівка поліції.
Нагадаємо, що росіяни вбили цивільну жінку в Донецькій області, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків.
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