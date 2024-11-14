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Патрульна машина потрапила під обстріл у Слов'янську, є поранені

Патрульна машина потрапила під обстріл у Слов'янську, є поранені

Патрульна машина потрапила під обстріл / Фото: Національна поліція України

Наразі поліцейський перебуває під наглядом медиків

Сьогодні зранку ворог поцілив по Слов’янську на Донеччині. Під час патрулювання під російський обстріл потрапив екіпаж патрульних.

Про це повідомила Національна поліція України у Telegram.

"Один з поліцейських екіпажу отримав поранення ноги. Наразі він перебуває під наглядом медиків", – повідомляють у поліції.   

Фотографія із середини автівки / ©
Фотографія із середини автівки

Пошкоджень також зазнали кілька багатоповерхівок, будівля освітнього закладу та службова автівка поліції.

Нагадаємо, що росіяни вбили цивільну жінку в Донецькій області, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків.

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