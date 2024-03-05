Екіпаж судна "Сергей Котов": у Мережі розкрили інформацію про командира корабля (фото)

Наразі не відомо, чи загинув командир корабля під час його знищення корабля, чи був евакуйований на сушу.

У Мережі опублікували інформацію про командира знищеного у Криму російського патрульного катера "Сергей Котов". Це капітан-лейтенант Дмитро Калугін. Ще один член екіпажу судна – старший лейтенант Ростислав Челдишніков.

Відповідну інформацію опублікували в Telegram-каналі "Оsint Бджоли".

Командир судна "Сергей Котов" капітан-лейтенант Дмитро Калугін проживав на території окупованого Криму. В нього є дружина та син.

Зауважимо, наразі не відомо, чи загинув Калугін під час знищення корабля, чи вижив. Раніше в ГУР Міноборони України інформували, що внаслідок атаки на судно є загиблі і поранені. Частина екіпажу змогла евакуюватись на сухопутну територію.

Калугін Дмитро Миколайович 1990 року народження, зареєстрований у Калінінграді (РФ), але фактично разом із сім'єю проживає в окупованому Севастополі за адресою: вул. Генерала Острякова 192-49.

Особисті дані Калугіна:

індивідуальний податковий номер – 440121529638,

страховий номер індивідуального особового рахунку – 14049213733,

Паспорт – 3411 004633 виданий 29.12.2010 ОУФМС Росії.

Командир корабля "Сергей Котов" Дмитро Калугін / Фото з соцмереж

Дружина Калугіна:

Дружина Калугіна Яна Віталіївна 1984 року народження, працює майстром манікюру та приймає клієнтів удома.

Індивідуальний податковий номер – 390608420396,

страховий номер індивідуального особового рахунку – 14165392556,

паспорт – 2711 398512 виданий 21.05.2012 ОУФМС Росії.

Пара виховує сина, Калугіна В'ячеслава Дмитровича 2013 року народження.

Командир корабля "Сергей Котов" Дмитро Калугін / Фото з соцмереж

Командир корабля "Сергей Котов" Дмитро Калугін / Фото з соцмереж

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Ще один член екіпажу корабля "Сергей Котов" – старший лейтенант Ростислав Челдишніков, який, за попередніми даними, є штурманом. У Мережі є фото, на якому він стоїть поряд мз командиром Калугіним.

Челдишніков Ростислав Борисович 1994 року народження, зареєстрований у Новоросійську, вул. Фабрична, 89,

індивідуальний податковий номер – 231517798209,

страховий номер індивідуального особового рахунку – 18263481988.

Штурман корабля "Сергей Котов" Ростислав Челдишніков / Фото з соцмереж

Штурман корабля "Сергей Котов" Ростислав Челдишніков / Фото з соцмереж

Штурман корабля "Сергей Котов" Ростислав Челдишніков / Фото з соцмереж

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня неподалік від Керченської протоки спецпідрозділ ГУР Group 13 атакував патрульний корабель ЧФ РФ "Сергей Котов". Удари були завдані морськими дронами Magura V5.

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