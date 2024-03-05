Екіпаж судна "Сергей Котов": у Мережі розкрили інформацію про командира корабля (фото)

Наразі не відомо, чи загинув командир корабля під час його знищення корабля, чи був евакуйований на сушу.
У Мережі опублікували інформацію про командира знищеного у Криму російського патрульного катера "Сергей Котов". Це капітан-лейтенант Дмитро Калугін. Ще один член екіпажу судна – старший лейтенант Ростислав Челдишніков.
Відповідну інформацію опублікували в Telegram-каналі "Оsint Бджоли".
Командир судна "Сергей Котов" капітан-лейтенант Дмитро Калугін проживав на території окупованого Криму. В нього є дружина та син.
Зауважимо, наразі не відомо, чи загинув Калугін під час знищення корабля, чи вижив. Раніше в ГУР Міноборони України інформували, що внаслідок атаки на судно є загиблі і поранені. Частина екіпажу змогла евакуюватись на сухопутну територію.
Калугін Дмитро Миколайович 1990 року народження, зареєстрований у Калінінграді (РФ), але фактично разом із сім'єю проживає в окупованому Севастополі за адресою: вул. Генерала Острякова 192-49.
Особисті дані Калугіна:
- індивідуальний податковий номер – 440121529638,
- страховий номер індивідуального особового рахунку – 14049213733,
- Паспорт – 3411 004633 виданий 29.12.2010 ОУФМС Росії.
Дружина Калугіна:
Дружина Калугіна Яна Віталіївна 1984 року народження, працює майстром манікюру та приймає клієнтів удома.
- Індивідуальний податковий номер – 390608420396,
- страховий номер індивідуального особового рахунку – 14165392556,
- паспорт – 2711 398512 виданий 21.05.2012 ОУФМС Росії.
Пара виховує сина, Калугіна В'ячеслава Дмитровича 2013 року народження.
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Ще один член екіпажу корабля "Сергей Котов" – старший лейтенант Ростислав Челдишніков, який, за попередніми даними, є штурманом. У Мережі є фото, на якому він стоїть поряд мз командиром Калугіним.
- Челдишніков Ростислав Борисович 1994 року народження, зареєстрований у Новоросійську, вул. Фабрична, 89,
- індивідуальний податковий номер – 231517798209,
- страховий номер індивідуального особового рахунку – 18263481988.
Нагадаємо, в ніч проти 5 березня неподалік від Керченської протоки спецпідрозділ ГУР Group 13 атакував патрульний корабель ЧФ РФ "Сергей Котов". Удари були завдані морськими дронами Magura V5.
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