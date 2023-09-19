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Екоцид у Маріуполі – окупанти перекрили русло річки Кальчик (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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Екоцид у Маріуполі – окупанти перекрили русло річки Кальчик (відео)

Будівництво моста у Маріуполі через річку Кальчик / Фото: скриншот

Окупанти знищують Маріуполь у різний спосіб.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники взялися будувати міст через річку Кальчик – і засипали майже все русло шлаком.   

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вся течія через трубу, діаметром менше за півметра. Наслідки – заболочення русла та підвищення солоності моря. Вже фізично можна побачити та почути сморід болота в місті", - написав Андрющенко.

"Сморід болота": окупанти продовжують екоцид у Маріуполі

"Сморід болота": окупанти продовжують екоцид у Маріуполі

Нагадаємо, у розбомбленому Маріуполі з'явився ресторан із цинічною назвою (фото).

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Дата публікації
Перегляди
1117
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