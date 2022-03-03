Екологічна катастрофа у Херсонській області: курей та яйця з птахофабрики роздадуть людям

Екологічна катастрофа у Херсонській області: курей та яйця з птахофабрики роздадуть людям

Птахофабрика "Чорнобаївська" залишилася без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію.

Курей та яйця з птахофабрики у Східному (Херсонська область) роздадуть людям, щоб уникнути катастрофи.

Про це повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. З його слів, власник Агрохолдинг «Авангард» Олег Бахматюк погодився на таку пропозицію.

“Обговорили ситуацію, що склалася на птахофабриці у с. Східне. Домовилися, що птицю та яйця будемо роздавати людям, задля уникнення гуманітарної катастрофи. Наразі разом із місцевою владою працюємо над тим, як організувати доставку продукції до містян. Разом ми переможемо!” - написав він.

Нагадаємо, птахофабрика "Чорнобаївська" залишилася без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію. Зараз там помирають мільйони курей, яких не можна утилізувати через обстріли.

Вже зараз 3 млн курей страждають від голоду через неможливість поставити комбікорм для їх годування.

Через постійні жорстокі обстріли з боку російських окупантів страждає громадянське населення, руйнуються логістичні шляхи для забезпечення життєдіяльності населених пунктів та виробничих об'єктів.