Екологічні збитки від війни вже перевищили трильйон гривень: Росію змусять платити

Якщо знищену інфраструктуру люди зможуть відновити за роки, то природі доведеться відновлюватись десятиліттями

Росію змусять платити і за екологічні збитки від війни, які вже перевищили трильйон гривень, йдеться в ТСН.

117 мільйонів гривень - у таку суму оцінюють екологічні збитки від влучання російської ракети в нафтобазу у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Рашистка "Ха-101" у вересні спричинила там сильну пожежу, її майже добу приборкували рятувальники, а в повітря потрапили токсичні викиди від горіння тисяч кубометрів нафтопродуктів.

"Пошкоджено дві, знищено 4 цистерни об'ємами по тисячі кубометрів. Було нараховано 117 мільйонів. Внаслідок витіку і забруднення землі, ґрунтів, засмідчення було нараховано 7 мільйонів, по одній методиці, по іншій 5 мільйонів", - розповідає начальник екоінспекції Придніпровського округу Сергій Сологуб.

Після влучання російської "Ха-101" в нафтобазу полум’я та густий чорний дим було видно на кілометри. Мешканцям Кривого Рогу радили не відчиняти вікна та взагалі не виходити на вулицю. Рятувальники майже добу приборкували вогонь.

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Понад 100 мільйонів екологічних збитків - тільки один об’єкт після влучання однієї ракети. Загалом Криворізький район за пів року безперервних обстрілів та ракетних ударів зазнав втрат на мільярди гривень. Підрахувати точно наразі не можливо, бо не усі території ще розміновані. "Червень-липень були масові пожежі, як полів дозрівшого врожаю, як степи так і ліси . ДСНС щодня виїжджали і гасили гектарами, десятками гектарів і водопостачання заділо і русло ріки міняло, піднімався рівень води", - розповідає голова військової адміністрації Криворізького району Євген Ситниченко.

До того ж не усі постраждалі об’єкти можна розголошувати до закінчення війни, але спеціальні комісії все чітко документують та передають правоохоронцям. "Набагато більше зафіксовано випадків, але за зрозумілих причин, ми їх не афішуємо, доки в нас не буде дозволу від правоохоронних органів від Міністерства оборони, бо це можуть бути об’єкти критичної інфраструктури", - каже тво очільника Держекоінспекції України Ігор Зубович.

Ще однією проблемою у фіксації екологічних злочинів росіян, стала відсутність механізму оцінки збитків, кажуть представники екологічного комітету, але частково його вже розробили. "Провідних вітчизняних і світових науковці допомагають розробляти методики оцінювання збитків",- твердить заступник голови екологічного комітету Олена Криворучкіна.

Екологічні втрати, які вже змогли оцінити в Україні давно перевищили трильйон гривень і це не межа. "Обсяг збитків екологічних внаслідок російської агресії становить 1 трильйон 256 мільярдів і він буде зростати з такою швидкістю, ми не беремо тимчасово окуповані території", - додає Олена Криворучкіна.

Після перемоги України Росія повинна буде все відшкодувати. Однак, якщо інфраструктуру можна одразу ж почати відбудувати, то природа буде відновлюватись десятиліттями.

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