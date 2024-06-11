Економічне бронювання: адвокат назвав юридичні прогалини мобілізаційного закону

Верховна Рада у травні почала обговорювати нову концепцію бронювання, яка б дозволяла легально "відкупитися" від мобілізації та сприяла наповненню оборонного бюджету країни. Адже Україна не має права використовувати для грошового забезпечення військових міжнародну допомогу. Як зазначив адвокат Юрій Танасійчук, економічне бронювання могло б підтримати бізнес та допомогти в обороні країни, але закон про мобілізацію цього не передбачив.

Про це він сказав в ефірі "Київ24".

Як зазначив юрист, ми пройшли 1/3 етапу утворення системи бронювання. Це пов’язано насамперед з "кривими" змінами закону про мобілізацію.

"Якщо б ми в новій редакції закону передбачили так зване економічне бронювання, ми б знизили корупційні ризики. Якщо б ми передбачили економічне бронювання, ми б дали шанс мікробізнесу і маленькому бізнесу збільшувати податкові надходження до бюджету України, а ці гроші ми можемо використовувати на закупівлю зброї і лишати точково критичних для певного бізнесу працівників", - зазначив Танасійчук.

Юрист також вважає, що в законі варто було б визначити процедуру щодо бронювання працівників новоутворених підприємств, які почали працювати на оборонну промисловість України.

Він пояснив, що на станом на сьогодні, в Україні утворилось 200 сертифікованих підприємств, які, зокрема виробляють дрони для ЗСУ і які не можуть пройти по хоча б одному з семи критеріїв, визначених урядом, для того, щоб забронювати саме висококваліфікованих чи вузьких спеціалістів.

Юрій Танасійчук, зауважив, що великий бізнес, особливо у сфері енергетики, має "повне зелене світло" для бронювання робітників. Інші бізнеси, які стосуються оборони України, також мають певні можливості забронювати, а в інших – шансів немає.

"Я спілкуюсь з підприємцями, наприклад зв’язку, які критично важливі зараз для України. І справді, їхнє бронювання відбувалось три з половиною місяці, але частина фахівців, які критично важливі для цієї структури і забезпечують певну діяльність в інтересах оборони України, пішли на фронт піхотинцями; офіцерами, але за іншим функціоналом, де, я вважаю, вони в рази менш ефективні, ніж на тій роботі, яку вони фахово виконували на підприємстві", - резюмував адвокат.

Нагадаємо, у Раді розповіли про нюанси у нових правилах бронювання.

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