Економічний експерт розповів, в якій валюті краще тримати гроші і як вчинити з гривнею

Економічний експерт розповів, в якій валюті краще тримати гроші і як вчинити з гривнею

Курс долара визначається не Нацбанком, а ринком, тож ключові рекомендації експертів незмінні – третина, чи половина збереження має бути в гривнях, інші розподілені між доларом і євро.

Попри всі думки, що в Україну прямує велика кількість закордонної валюти і гривня від цього б мала укріплюватись, та через війну країна більше імпортує, ані ж експортує, тобто зростає потреба в доларах, про це заявив в ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН доктор економічних наук Андрій Длігач.

«Коливання будуть як в один бік, так і в інший. Щось короткостроково, щось довгостроково. В довгостроковому - Україна отримає сотні мільярдів доларів, євро в економіку. А відновлення України буде відбуватися в гривні, бо в гривні будуть виплачуватись зарплати, купуватись продукти, тож потреба в гривні буде набагато вищою. Гривня буде більш міцною валютою», - каже експерт.

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Він додає, що треба не забути про інфляцію, тож гривні все ж краще інвестувати, щоб вони "працювали". І додає, що кожній людині все краще визначати, в якій валюті мати збереження, з урахуванням того, в якій валюті в найближчий час вона буде мати витрати.

Длігач радить скооперуватися з близькими людьми і організувати бізнес, який стане альтернативним доходом на майбутнє.

«Перспектива, в якій гривня буде посилюватись, це перспектива вже наступного року - 2023 року», - запевняє він.

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