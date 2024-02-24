Економіка Росії далека від колапсу: нові санкції США нічого не змінять, Путін вижив завдяки Китаю – WP

Володимир Путін після початку війни поставив російську економіку на "воєнні рейки".

Через два роки після того, як президент Джо Байден заявив, що завдасть російській економіці "нищівного удару" після вторгнення до України, очікується, що цього року Росія буде рости швидше, ніж США, Німеччина, Франція чи Велика Британія. Нові санкції США, оголошені 23 лютого, навряд чи змінять цю реальність, враховуючи стійкість Росії на тлі ескалації зіткнень на полях битв у світовій торгівлі та фінансах.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

"Російський президент Володимир Путін досі пережив спроби США та Європи зруйнувати його економіку, збільшивши витрати на оборону та знайшовши клієнтів і постачальників в Азії, щоб замінити торгових партнерів, яких він втратив на Заході", - пише WP.

Коли війна зайшла в глухий кут, Китай, який утримався від санкцій проти Росії, став рятівником Путіна.

Так, китайські чиновники активізували закупівлі російської нафти за зниженими цінами, одночасно доставляючи до Росії велику кількість промислових частин, предметів розкоші та технологічної продукції. Індія також стала великим покупцем російської нафти.

"Це перша геополітична криза без участі всіх великих азіатських економік. Захід більше немає вирішальної економічної сили. Індії та Китаю достатньо, щоб утримати Росію на плаву", – сказав історик Ніколас Малдер з Корнельського університету та експерт з питань санкцій.

Офіційні особи США кажуть, що російська економіка вже була ослаблена їхніми початковими діями і відчує ще більше "болю" від нових заходів, які спрямовані проти понад 500 осіб і компаній.

Влада США також посилила тиск на російську нафтову промисловість, включивши до чорного списку державну судноплавну компанію "Совкомфлот".

Фінансові санкції під керівництвом США та заборони на експорт, запроваджені раніше у відповідь на вторгнення Росії до України, ускладнили та зробили Путіну дорожчим ведення війни. У довгостроковій перспективі вони залишать Росію біднішою, технологічно відсталішою та більш залежною від держави, яка буде рухати економіку, вважають американські чиновники та незалежні економісти.

Але фінансові та торговельні обмеження не прискорили економічного колапсу, не кажучи вже про те, щоб переконати Кремль відмовитися від своїх загарбницьких планів.

"Люди переоцінили силу санкцій. Росія не зазнала такого сильного удару, як очікували оптимісти", – сказав Генрі Фаррелл, автор "Підпільної імперії: як Америка озброїла світ".

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Коли Захід чинив тиск протягом останніх двох років, Путін перетворив Росію на державу-гарнізон, переорієнтувавши економіку на службу військовим, навіть тоді як російські цивільні особи боролися з високими цінами.

"Щоб заплатити за цю жорстоку війну, Кремль закладає майбутнє російського народу", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо в п’ятницю, виступаючи в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку.

Проте нинішня ситуація не така, як очікував Білий дім чи його європейські союзники.

За кілька днів після перших нападів Росії на Україну США та їхні європейські союзники розірвали зв’язки між російськими банками та світовою фінансовою системою, заблокували доступ країни до передових технологій і внесли до чорного списку олігархів, які підтримували правління Путіна.

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Західна влада заморозила понад 300 мільярдів доларів резервів російського Центрального банку, які зберігалися на рахунках за межами країни.

Удар був швидким і сильним. Рубль впав по відношенню до долара, і Росія вперше від 1918 року оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом. Сотні глобальних корпорацій, таких як BlackRock, McDonald’s і Stanley Black & Decker, оголосили про плани залишити Росію.

Проте валовий внутрішній продукт Росії скоротився 2022 року на 1,2%, що набагато менше 15% падіння, який прогнозував Інститут міжнародних фінансів.

А 2023 року Росія відновилася, зростаючи швидше, ніж Сполучені Штати.

Очікується, що Росія цього року буде рости на 2,6% в рік, що значно перевищує попередні прогнози, порівняно з 2,1% для Сполучених Штатів, заявив минулого місяця Міжнародний валютний фонд.

Війна змінила торгівлю Росії із зовнішнім світом на кілька сотень мільярдів доларів, зокрема енергетичними та технологічними продуктами. До конфлікту Росія постачала половину вугілля до Європейського Союзу, 40% природного газу та близько чверті сирої нафти. Більшість цієї торгівлі зникла.

Адміністрація Байдена наприкінці 2022 року встановила ціновий ліміт, щоб обмежити російські доходи від нафти, не спричиняючи підвищення цін на бензин у США внаслідок повного ембарго.

Відповідно до плану, нафта, що транспортується західними нафтовими танкерами або застрахована західними фірмами, не може продаватися дорожче $60 за барель, що є нижчою за ринкову.

Згідно з новою доповіддю Кріса Міллера, Ніка Кумлебена та Керолайн Новак з Американського інституту підприємництва, цей механізм міг коштувати Росії приблизно 50 мільярдів доларів за останні два роки через втрату доходів від нафти.

Так само вичерпалися традиційні російські джерела імпортних товарів, особливо високотехнологічної продукції військового призначення. Але деякі підсанкційні товари з Європи все ще потрапляють до російських покупців.

Експорт до Росії різко впав після запровадження санкцій навесні 2022 року. Але поставки до менших сусідніх країн, таких як Казахстан і Киргизстан, одночасно зросли, згідно з даними про торгівлю, які проаналізував Робін Брукс, колишній головний економіст Інституту міжнародних фінансів.

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"Майже кожен експорт з ЄС до країн Центральної Азії зашкалював", – сказав він.

Згідно з останніми даними, за перші 10 місяців 2023 року ЄС експортував до Росії товарів на суму $32 мільярди, порівняно з понад $82 мільярдами за той самий період 2021 року, до війни. Поставки до країн Центральної Азії за той самий період різко зросли до майже $31 мільярда з приблизно $18 мільярдів до війни РФ проти України.

Якщо ці європейські товари продовжуватимуть йти через Центральну Азію до Росії, як вважають багато економістів, вони компенсуватимуть приблизно чверть того, що коштують російській економіці санкції.

Але найважливіша допомога Росії надходить від Китаю. Згідно з даними китайської митниці, торік двостороння торгівля між країнами перевищила $240 мільярдів, що є рекордним показником, порівняно з $147 мільярдами до війни.

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За словами економіста Хелі Сімоли з Інституту економік, що розвиваються Банку Фінляндії, китайські компанії заповнюють прогалини в російських лініях постачання за допомогою поставок токарних верстатів, самохідних механічних лопат і машин для виробництва напівпровідників.

Але росіянам не вигідно. Порівняно з першою половиною 2021 року російські клієнти 2023 року платили на 78% більше за китайські продукти, такі як верстати,.

Туреччина, Малайзія та Об'єднані Арабські Емірати також постачали Росії необхідні товари.

У багатьох випадках Росія платить більше за товари нижчої якості. Москва також не змогла знайти нових постачальників для всього, що потрібно її військовим. Навігаційні прилади, базові станції передавання даних і вимірювачі напруги залишаються дефіцитними, повідомив Банк Фінляндії.

Ключем до дивовижної економічної витривалості Росії були великі суми витрат на оборону.

Так, за даними Банку Фінляндії, через війну в Україні цього року витрати Росії на оборону складуть 28% державного бюджету. Це понад у два рази перевищує частку державних витрат, які Сполучені Штати виділяють на армію.

Ці кошти збільшують виробництво бомб і снарядів для російської армії, а також забезпечують зарплату мільйонам росіян, які купують одяг, їдять у ресторанах, купують автомобілі та іншим чином живлять економіку.

Цього місяця Путін заявив, що за останні 18 місяців було створено понад 520 000 робочих місць на збройних заводах. Рівень безробіття в Росії рекордно низький.

Поворот Росії до воєнної економіки не обійшовся без витрат. Рівень безробіття такий низький, тому що війна забрала сотні тисяч людей для військової служби, через що російській промисловості не вистачає працівників.

Наразі Путін може дозволити собі витрачати гроші на Збройні сили, частково завдяки успіху Росії в обході обмежень на продаж нафти. Уряд має помірний дефіцит бюджету, який він фінансує за рахунок продажу державних облігацій внутрішнім інвесторам і залучення коштів російського державного фонду багатства.

За даними S&P Global, доходи від продажу нафти та газу минулого року перевищили $99 мільярдів, що приблизно на чверть менше, ніж попереднього року, коли ціни на нафту та видобуток були вищими.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Індія зараз купує в Росії 1,9 мільйон барелів нафти на день, тоді як 2021 року вона майже не купувала. Китай купує більше, 2,3 мільйона барелів, але він був значним клієнтом Росії і до війни.

"У нього (Путіна - ред.) достатньо грошей, щоб підтримувати економіку і підтримувати військових. Це може тривати довго", - сказала економістка Еліна Рибакова, віце-президентка із зовнішньої політики Київської школи економіки.

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