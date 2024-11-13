"Економіка смерті": як росіяни в глибинці розкошують на гробові виплати за окупантів

У найбідніших республіках РФ – будівельний бум, рекордне збільшення банківських вкладів і рекордні доходи ресторанів і барів.

"Економіка смерті" живить російську військову машину і дає поштовх розвитку віддалених периферійних регіонів РФ. А місцеві жителі, замість протестувати проти величезної кількості трун з України, схоже задоволені ситуацією.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

За інформацією видання, у деяких найбідніших регіонах РФ, таких як Тива чи Бурятія, зарплата російських військових уп'ятеро перевищує середню зарплату цивільних.

Російський економіст Владислав Іноземцев підрахував, що родина умовного 35-річного росіянина, який приєднався до лав армії окупантів, рік воював, а потім загинув на полі бою, отримає близько 14,5 млн. рублів, що еквівалентно 150 000 доларів. Це більше, ніж він заробив би за все життя, працюючи на цивільній роботі до 60 років.

Для Кремля такі щедрі виплати допомагають уникнути загальної мобілізації, яка загрожує потенційними заворушеннями. Тому Москва просто купляє лояльність сімей загиблих окупантів.

"Зріз" по регіонах РФ

У Тиві (яка до 1944 року була незалежною), де рівень бідності втричі перевищує середній по країні, банківські вклади зросли на 151% із січня 2022 року. Це найвищий показник у Росії, який свідчить, що людям вдається відкладати значні суми грошей.

Крім того, у республіці – будівельний бум: у столиці регіону Кизили з'являються нові багатоповерхові житлові комплекси, квартири в яких швидко розкуповують.

За інформацією WSJ, в Алтайському краї РФ доходи ресторанів і барів цього року зросли на 56% порівняно з минулим роком. По всій Росії зростання доходів ресторанів і барів склало 9%.

Оголошена у вересні 2022 року мобілізація викликала невдоволення в Бурятії, яка відправила десятки тисяч чоловіків воювати в Україну. Місцеві новини в Бурятії щодня публікують кілька некрологів про загиблих на полі бою. Але зі смертю місцеві переважно змирилися.

"Ми очікували, що кількість тіл, що повертаються додому, до Бурятії, змусить людей почати протестувати проти війн. Але ефект виявився зворотним", – зазначила російська журналістка, співзасновниця фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова, яка живе за кордоном.

З січня 2022 року банківські вклади в Бурятії зросли на 81%. Будівництво житла 2024 року зросло на 32%, тоді як у середньому по РФ цей показник становить 2%.

Людмила, 54-річна мешканка невеликого бурятського села біля кордону з Монголією, втратила у війні сина та чоловіка. За її словами, ще п'ятеро людей з її невеликого села загинули на війні в Україні.

Людмила роками мріяла купити квартиру для своєї родини в обласному центрі Улан-Уде. Виплати, які вона отримала за загиблих сина і чоловіка, нарешті дозволили їй купити там дві квартири та машину для доньки Аліни.

"Мій син і чоловік заробили ці гроші своєю кров'ю", – зазначила дружина та мати загиблих окупантів. Жодної критики путінського режиму від неї не почули.

Раніше повідомлялося, що в РФ мати відправила вбивати українців трьох синів, двоє з них загинули.

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