Економіка смерті: як війна проти України збагачує найбідніші регіони РФ — WSJ

Війна проти України стала "економічно вигідною" для найбідніших регіонів Росії, де військова служба та смерть на фронті перетворилися на спосіб забезпечити сім'ю.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними російського економіста Владислава Іноземцева, сім'я 35-річного військового, який рік повоює, а потім загине, отримає близько 14,5 мільйонів рублів (150 000 доларів). Це більше, ніж він заробив би до пенсії у деяких регіонах РФ.

"Піти на фронт і загинути через рік економічно вигідніше, ніж подальше життя людини", - зазначив Іноземцев, назвавши це явище "детономікою".

Росія пропонує військовим зарплату від 210 000 рублів (2140 доларів) на місяць, що втричі перевищує середню по країні. Додатково виплачуються бонуси за участь у наступальних операціях. Загальна сума виплат сім'ям загиблих може перевищувати 150 000 доларів.

Найяскравішим прикладом є Бурятія, де з початку війни загинуло щонайменше 1719 військових. Попри це, банківські депозити в регіоні зросли на 81%, а житлове будівництво - на 32%.

Видання наводить історію 54-річної жительки бурятського села, яка втратила на війні сина та чоловіка. За отримані компенсації вона змогла купити дві квартири в обласній столиці та автомобіль для доньки.

За оцінками Заходу, втрати Росії перевищують 600 000 вбитих і поранених, але країна й далі вербує близько 1000 осіб на день. Британська розвідка повідомляє, що в жовтні російські втрати становили близько 1500 осіб на добу.

Виплати військовим і їхнім сім'ям коштували близько 30 мільярдів доларів за минулий рік, що становить 8% державних витрат РФ. Це призвело до зростання дефіциту бюджету та інфляції, але допомогло Кремлю уникнути нової хвилі мобілізації.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 13 листопада склали 714 380 осіб. У звіті Інституту вивчення війни йдеться, що успіхи РФ на фронті не виправдовують її людські та матеріальні втрати. Під час інтенсивних російських наступальних операцій у вересні та жовтні, війська РФ втратили майже 200 танків, понад 650 бронемашин і близько 80 тисяч солдатів. Натомість ворог захопив приблизно 1500 квадратних кілометрів території України.

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