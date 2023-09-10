Економлять ракети: Гуменюк повідомила, чи будуть росіяни бити по енергоструктурі

Росія не відмовиться від практики регулярних обстрілів критичної інфраструктури України.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Треба розуміти, що запас у них певний є. Він не такий великий, як на початку повномасштабного вторгнення, і навіть не такий великий, як перед минулорічною осінню, коли вони "розкошували", завдаючи масованих ракетних ударів. Але порахувавши, вочевидь зрозуміли, що "шахеди" дешевше, а задачі можуть виконувати майже такі самі. Очевидно, що зараз відпрацьовується тактика застосування мішаних ударів, оскільки ракети є та ще виготовляються, але запас їх менший, ніж дроновий і вони більш високовартісні. Тому, скоріш за все, атаки будуть мішаними. Ми розуміємо їхні пріоритети - скоріш за все, це буде енергетика. Їхній минулорічний блекаут, який вони намагалися влаштувати, все ж таки не був таким успішним. Розуміємо, що вони з тією самою впертістью "можуть павтаріть" - як вони це люблять казати. Нам треба бути готовими саме до цього, відпрацьовувати системи захисту, розуміти небезпеку і адекватно на неї реагувати", - сказала вона.

Нагадаємо, Україна очікує продовження ворожих атак на енергетичні об’єкти протягом наступної зими. В Міністерстві енергетики сподіваються на допомогу від західних партнерів.

Читайте також: