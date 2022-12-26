"Ексцесів" буде дуже і дуже багато: Подоляк прокоментував вибухи на авіабазі "Енгельс-2"

На думку радника голови ОП, все, що сьогодні відбувається в Росії має стосунок до втрати керованості процесами в самій Росії.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи на російському аеродромі "Енгельс-2". Він зазначив, що події на території країни-агресорки є "об'єктивним наслідком процесу під назвою війна".
Про це Подоляк сказав в ефірі інформаційного телемарафону 26 грудня.
"Все, що сьогодні відбувається в Росії — а кількість ексцесів, і не тільки в Енгельсі, зростає — має стосунок до втрати керованості процесами в самій Росії. Постійно зростає кількість саботажів, невстановлених підривів, пожеж на критичних об'єктах, зокрема в Енгельсі та Дягілєво", — зазначив він він.
Подоляк додав, що пожежі на російських об'єктах — наслідок того, що країна-агресор не може купувати додаткові запчастини та отримувати необхідні консультації від іноземних фахівців.
На думку радника голови ОП, таких "ексцесів", у тому числі в Енгельсі, "буде дуже й дуже багато".
"Бавовна" в Енгельсі 26 грудня
В Росії в ніч проти 26 грудня на військовому аеродромі в Енгельсі пролунав потужний вибух. Це вже друга за місяць "бавовна" на авіабазі російських стратегічних бомбардувальників, які запускають по Україні крилаті ракети.
В міноборони Росії підтвердили атаку безпілотника на аеродром і повідомили про загиблих військових. Російські пропагандисти інформують про трьох загиблих та чотирьох поранених. Площа пожежі після вибуху сягнула 120 квадратних метрів.
Там міг бути знищений пункт управління авіабази.
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