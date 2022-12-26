"Ексцесів" буде дуже і дуже багато: Подоляк прокоментував вибухи на авіабазі "Енгельс-2"

На думку радника голови ОП, все, що сьогодні відбувається в Росії має стосунок до втрати керованості процесами в самій Росії.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи на російському аеродромі "Енгельс-2". Він зазначив, що події на території країни-агресорки є "об'єктивним наслідком процесу під назвою війна".

Про це Подоляк сказав в ефірі інформаційного телемарафону 26 грудня.

"Все, що сьогодні відбувається в Росії — а кількість ексцесів, і не тільки в Енгельсі, зростає — має стосунок до втрати керованості процесами в самій Росії. Постійно зростає кількість саботажів, невстановлених підривів, пожеж на критичних об'єктах, зокрема в Енгельсі та Дягілєво", — зазначив він він.

Подоляк додав, що пожежі на російських об'єктах — наслідок того, що країна-агресор не може купувати додаткові запчастини та отримувати необхідні консультації від іноземних фахівців.

На думку радника голови ОП, таких "ексцесів", у тому числі в Енгельсі, "буде дуже й дуже багато".

"Бавовна" в Енгельсі 26 грудня

В Росії в ніч проти 26 грудня на військовому аеродромі в Енгельсі пролунав потужний вибух. Це вже друга за місяць "бавовна" на авіабазі російських стратегічних бомбардувальників, які запускають по Україні крилаті ракети.

В міноборони Росії підтвердили атаку безпілотника на аеродром і повідомили про загиблих військових. Російські пропагандисти інформують про трьох загиблих та чотирьох поранених. Площа пожежі після вибуху сягнула 120 квадратних метрів.

Там міг бути знищений пункт управління авіабази.

Другий день під ударом: на російських аеродромах горить військова техніка

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