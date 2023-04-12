Ексчиновниця розкритикувала воїна ЗСУ, якому росіяни відтяли голову: перед смертю "верещав" не ті слова

Колишня працівниця пресслужби Дніпропетровської обласної ради, експомічниця нардепа Верховної Ради України Василина Мазурчук у соцмережі розкритикувала українського воїна, якого жорстоко стратили російські окупанти. Їй не сподобалось те, які слова сказав закатований герой перед смертю.

Про це вона написала у Facebook.

Василина Мазурчук заявила, що мовляв, український герой, коли йому живцем відрізали голову росіяни, кричав "не ті слова".

"Я знаю, що багатьох зачеплять ці слова. Відео було жахливим. Але померти гідно зі словами "Слава Україні", зробити останню затяжку і стати символом - краще. Смерть та страта жахливі завжди. Але ж правда, краще як Воллес у "Хороброму серці" - нескореним. Ніж верещати їхньою мовою - "нєнада, больна". Помираючи, завжди краще зберегти гідність. Бо на війні, уникнути загибелі інколи дуже важко. Але їх не вибачимо. Ніколи", - написала ексчиновниця.

Заяви Василини Мазурчук роздратували українців. Жінці порадили звернутись до фахівців та видалити свій провокативний допис, оскільки це ображає почуття військових. Проте натомість вона опублікувала ще один пост, де її критикують за написане.

Фото: Васіліса Мазурчук/Facebook

Судячи з її сторінки в соцмережах раніше жінка працювала пресофіцеркою полку "Дніпро-1" та добровольчого батальйону "Донбас". Останнім часом вона публікує дописи, в яких йдеться, що вона перебуває в Ірландії.

Фото: Васіліса Мазурчук/Facebook

Моторошна страта воїна ЗСУ

Ввечері, 11 квітня, російські телеграм-канали опублікували моторошне відео, на якому вони похвалились, як ще живому полоненому воїну ЗСУ відрізають голову.

Жорстоку страту українця уже засудили президент Зеленський та ряд західних дипломатичних відомств.

"Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина... Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку - знищувати життя", - зауважив президент України.

СБУ пообіцяла розшукати катів українця та покарати їх за моторошне вбивство. Це також підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов.

У Міністерстві оборони України повідомили, що вони встановлюють особу закатованого воїна закликали українців не публікувати своїх здогадок та не поширювати відео.

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