Ексчиновник Кремля визнав, що Україна має право та "повинна бити по цілях на території Росії"

Виключенням, на думку колишнього дипломата, мають бути тільки цивільні обʼєкти.

Колишній російський дипломат та радник російської місії при офісі ООН у Женеві Борис Бондарєв заявив, що Збройні Сили України повинні бити по цілях на території Росії.

Про це він розповів в інтервʼю Newsweek.

Бондарєв сказав, що він насправді "не розуміє занепокоєння Заходу, який не хоче, аби Україна завдала удару по материковій частині Росії".

"Ви не можете виграти війну, якщо не вдарите свого ворога. Звичайно, Україна не повинна вражати цивільні цілі, як це робить Росія в Україні", – додав він.

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Колишній дипломат підкреслив, що Україна повинна націлюватися не на електростанції чи цивільну інфраструктуру в Росії, а на "військові об'єкти, військові бази, такі як авіабази, ракетні бази, ракетні установки, склади".

Зазначимо, Україна офіційно не заявляє про причетність до вибухів та пожеж на військових обʼєктах РФ, які значно почастішали останнім часом. Голова української розвідки Кирило Буданов в інтервʼю Forbes прокоментував, що багато з цих вибухів та пожеж "не випадковість".

"Сигналізаційна апаратура на залізних дорогах, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на 2-3 години, інколи на 5-6 годин призупиняється на всій ділянці рух. Зрозуміло, що воно не просто так горить", - сказав керівник розвідки.

На запитання, чи це справа рук українців в Росії, Буданов лаконічно відповів: "Не тільки вони".

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