Ексдепутат Держдуми РФ повідомив, скільки моряків із знищеної "Москви" знайшли живими

Стала відома кількість моряків "Москви", яких витягнули на берег.

58 із 510 моряків із крейсера "Москва", який знищили українські військові, виловлені живими.

Про це повідомив російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

"За уточненими даними, кількість врятованих моряків "Москви" склала 58 осіб зі штатної чисельності екіпажу в 510", - написав Пономарьов.

За деякими даними ЗМІ, нібито капітан крейсера "Москва" пішов на дно разом із кораблем. Повідомляється, що саме Антон Купрін віддавав наказ про обстріл острова Зміїний.

Як відомо, російський крейсер "Москва" затонув після тривалої пожежі на борту, яка виникла після влучання українських ракет "Нептун". Проте, росіяни так і не визнали, що зазнали поразки 13 квітня у бою з береговою охороною українських Військово-морських сил. Вони заявляють, що там вибухнули боєприпаси, хоч і підтвердили, що судно затонуло.

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