Ексдепутат Держдуми РФ розповів, хто з оточення Путіна був проти повномасштабної війни в України

Тих, хто б у Кремлі повністю підтримав вторгнення, не було.

Ексдепутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов розповів, хто з оточення Путіна був проти війни, а хто навпаки підтримував вторгнення до України.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Я б сказав, повністю (ред. - підтримував війну) – мабуть, ніхто. Тобто я думаю, що людей, які, так скажімо, хвалилися і на цьому спекулювали, лише двоє. Це Шойгу і Патрушев. Єдина людина, яка висловилася відкрито проти війни в Раді безпеки, то був Козак (ред. - заступник керівника адміністрації президента Росії). За що, відповідно, постраждав. Людина, яка намагалася м'яко відмовити Путіна від ухвалення цього рішення, – це Сергій Наришкін", - розповів Пономарьов.

Він також додав, що Наришкін був "підсмажений на пательні" за те, що озвучив свою позицію публічно. Водночас Козак практично публічно про це сказав, витримав, але він єдиний, хто на Радбезі, ймовірно, проголосував проти.

"Але, за моєю інформацією, там було щось на кшталт голосування, і він єдиний проголосував проти", - зазначив ексдепутат Держдуми РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 167-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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