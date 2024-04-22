Ексдепутат та працівниця лікарні наводили ракетні удари РФ по Херсону – подробиці, фото

За "наведенням" зрадників окупанти обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю Нацполіції.

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ на правобережжі Херсонської області. У результаті спецоперації викрито чотирьох учасників ворожої групи, які коригували ракетно-дронові удари по регіону, зокрема колишнього депутата.

Про це повідомляє СБУ.

Колишнього депутата районної ради Херсона та працівницю лікарні затримали "на гарячому" під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, за їхнім "наведенням" рашисти обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю Національної поліції. Крім того вони готувалися до нових повітряних атак на Херсонщину.

Ексдепутат-зрадник, який наводив ракетні удари по Херсону / Фото: Служба безпеки України

Працівниця лікарні, яка наводила ракетні удари РФ по Херсону / Фото: Служба безпеки України

Для коригування ударів фігуранти під виглядом прогулянок обходили вулиці міста, де приховано фіксували місця базування Сил оборони.

Ще одним завданням російської агентури був збір розвідданих про наслідки ворожих "прильотів" по обласному центру.

Ексдепутат-зрадник "узагальнював" отримані відомості і месенджером передавав резиденту (старшому) агентурної групи. Ним виявився його місцевий знайомий, який під час окупації регіону пішов на співпрацю з ФСБ.

Листування зрадника з кураторами ФСБ РФ / Фото: Служба безпеки України

Листування зрадника з кураторами ФСБ РФ / Фото: Служба безпеки України

Напередодні звільнення обласного центру він втік до Росії, де продовжив співпрацю з окупантами. У ході розслідування Служба безпеки також встановила особу і задокументувала четвертого учасника російської агентури, який перебуває на тимчасово окупованій території України.

Наразі всім чотирьом агентам РФ повідомлено про підозру.

Затриманий ексдепутат, в якого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами розвідувально-підривної діяльності, отримав підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Дії його спільниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Двом фігурантам, які переховуються на тимчасово окупованій території України та в рф, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ затримала на Харківщині інженерів-конструкторів, які хотіли продати РФ таємні розробки (фото).

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