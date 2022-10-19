Ексдиректор ЦРУ вважає, що РФ буде складно вести війну: "Не розуміють, за що воюють":

Американський генерал Збройних Сил та колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що агресорці Росії буде взимку значно складніше вести бойові дії, ніж Україні. Щобільше - українська армія продовжуватиме звільняти свої території.

Таку думку Петреус висловив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Не думаю, що українські війська уповільнюватимуть свій оперативний наступ із приходом зими. Логістика росіян дуже слабка, мости зруйновані, як і залізничні колії, як на Кримському мосту", - каже генерал. Він вважає, що швидкість наступу буде залежати, зокрема, від розплановання та виконання цієї кампанії

За його словами, російським солдатам не вистачає не лише озброєння, а й навіть теплого одягу. Крім того, в окупантів низький моральний дух, бо "вони не розуміють, за що воюють". "Здебільшого на фронті представники національних меншин, кинуті на лінію зіткнення", - наголосив Петреус.

Закінчення війни

Очільник ГУР Кирило Буданов каже, що початок 2023-го має стати вирішальним. Наприкінці весни наступного року війна повинна закінчитися, переконаний головний розвідник. Завершенням слід вважати вихід ЗСУ на кордони 1991 року.

Американський політолог Френсіса Фукуями має оптимістиніший прогноз. На його думку, Україна всі має шанси перемогти до кінця зими, а мобілізація в РФ не вплине суттєво на ситуацію на полі бою.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко переконаний, що "Росія програє війну - зтріском програє".

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