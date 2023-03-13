Ексголова Мюнхенської конференції з безпеки закликав готуватись до мирних переговорів між Україною та РФ

Лише Україна буде вирішувати, коли можна починати мирні переговори, але готуватись до них потрібно вже зараз.

Ексголова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив про необхідність вже почати формувати контактну групу, яка буде готувати майбутні перемовини між Україною та РФ щодо завершення війни, але початок переговорів може визначити лише Київ.

Про це Ішингер заявив у своїй колонці у виданні Tagesspiegel.

Він зазначив, що країни Заходу повинні допомагати Україні захиститись від російської агресії, але паралельно потрібно робити кроки, які можуть "дати перспективу того, що це має закінчитись". Разом з. Тим він розкритикував політиків за "непотрібну слабкість" політиків, які закликають припинити надавати Україні зброю, щоб настав мир. У цьому контексті він згадав політкиню від Лівих Сару Вагенкнехт та феміністку Аліс Шварцер, які виступили з такими заявами у Берліні під час мітингів щодо річниці війни Росії проти України.

Ішингер зазначив, що він не закликає підштовхувати Київ негайно сідати за стіл перемовин з Росією, тому що це було б рівноцінно капітуляції. Він наголосив, що саме Київ має вирішувати, коли починати переговори.

Проте потрібно починати підготовку, щоб окреслити "рамку" майбутнього мирного процесу.

Ішингер заявив про необхідність створити міжнародну політично-стратегічну контактну групу на зразок формату "Рамштайн", аби учасники сформували посередницьку групу, яка буде готуватись до мирного процесу.

Він запропонував включити у її склад представників США, Британії, Франції, Німеччини, які зможуть згуртувати навколо себе інших партнерів, зокрема Канаду, Польщу, Іспанію, Італію, держави Балтії, а також залучать міжнародні організації.

Ішингер заявив, що учасники групи повинні проводити зустрічі на рівні міністрів закордонних справ та визначити, хто буде контролювати мирний процес, де і як може відбутись розведення військ та творення безпольотних зон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Захід готує українські сили оборони до весняного контрнаступу. У США та ЄС кажуть, що ми у новому етапі війни, а попереду вирішальна битва.

Крім того, ми раніше інформували, що голова української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв заявив, що вплив Росії, на жаль, був досить суттєвим в європейському суспільстві, і позиція Путіна 2008 року на Бухарестському саміті відіграла суттєву роль, щоб Україна не отримала ПДЧ.

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