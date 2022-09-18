Ексгумація в Ізюмі триватиме не менше двох тижнів - мер міста

У деокупованому Ізюмі на Харківщині триває ексгумація тіл загиблих, робота триватиме ще майже два тижні.

Тіла загиблих на експертизи везуть до Харкова.

Про це повідомив міський голова Ізюма Валерій Марченко, передає Еспресо.

"Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, всіх відправляють до Харкова для подальших робіт. Ця робота буде проводитися ще майже два тижні, тому що поховань дуже багато. Поки нових не знайшли, але кажуть, що такі є, тому їх шукають", - розповів мер Ізюма.

Станом на 18 вересня відомо, що в місті залишаються до 15 тисяч жителів, а люди, які виїхали, починають повертатися.

Нагадаємо, у лісі у місті Ізюм, що на Харківщині, знайшли масові могили, де були поховані понад 400 українських цивільних та військових. Є тіла з ознаками тортур, є загиблі внаслідок ракетних обстрілів. Серед них багато жінок та дітей.

16 вересня в деокупованому Ізюмі розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання.

Перші імена жертв з могил в Ізюмі: серед вбитих цілі родини

Читайте також: