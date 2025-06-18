Рівень ЗСУ перевершує армії НАТО — заява американського генерала

Генерал Бен Годжес. / © Getty Images

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Відставний генерал армії США Бен Годжес вважає, що саме НАТО має вчитися в української армії, а не навпаки.

Про це він заявив у інтерв’ю для Kyiv Post.

“Насправді питання не в тому, щоб Україна досягала західних стандартів. Більшість армій НАТО не змогли б відповідати українським стандартам з точки зору бойової ефективності”, — сказав Годжес, який командував силами США в Європі з 2014 до 2017 року.

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Він зазначив, що в Альянсі досі існують критичні проблеми з координацією: “Ми досі не можемо безпечно спілкуватися з британськими чи німецькими підрозділами. Думаю, українці з певним скепсисом слухають, коли ми говоримо, що приїдемо і навчимо їх”.

“Насправді ми маємо просити їх навчити нас того, що вони вміють”, — додав генерал.

Серед прикладів українських досягнень він навів морські операції ЗСУ проти Чорноморського флоту Росії:

“Україна довела, що можна знищити звичайний флот у закритому морі без власних великих кораблів. Це цінний досвід для НАТО”.

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За словами Годжеса, від цієї практики могли б виграти зокрема Болгарія та Румунія, розвиваючи флот безпілотних суден за українським зразком.

Ще один приклад — українська система протиповітряної й протиракетної оборони. Вона забезпечує комплексну картину повітряних загроз, включно з літаками, дронами та ракетами. Годжес наголосив:

“Це власна українська розробка. Я хотів би, щоб ми мали спільну картину між ними, Польщею, країнами Балтії, США, Румунією та Туреччиною”.

Такий підхід, за його словами, дозволить ефективніше розподіляти ресурси: “Ви не витрачатимете “Патріоти” на безпілотники”.

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Генерал також визнав, що попри високий бойовий рівень, ЗСУ мають подолати залишки радянської організаційної культури:

“Уряд має заслужити довіру. Людей не можна відправляти на фронт, поки вони не пройшли повноцінне навчання й не мають відповідного оснащення”.

За даними НАТО, станом на травень 2025 року близько 192 тисяч українських військових пройшли підготовку за стандартами Альянсу. Частина з них навчалася на об’єктах НАТО, зокрема за кордоном.

Водночас деякі українські підрозділи скаржилися на розрив між тренуванням і реальними умовами фронту, особливо через стрімку адаптацію нових технологій, як-от масове використання дронів.

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Годжес сподівається, що новий центр НАТО-Україна, відкритий у Польщі, допоможе закріпити й поширити бойовий досвід ЗСУ серед союзників.

Раніше Бен Годжес розповів, наскільки довго Росія може підтримувати темп масованих атак по Україні та загалом воювати.