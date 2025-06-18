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- Війна
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Рівень ЗСУ перевершує армії НАТО — заява американського генерала
Більшість армій НАТО поступаються Збройним силам України за рівнем бойової підготовки та ефективності.
Відставний генерал армії США Бен Годжес вважає, що саме НАТО має вчитися в української армії, а не навпаки.
Про це він заявив у інтерв’ю для Kyiv Post.
“Насправді питання не в тому, щоб Україна досягала західних стандартів. Більшість армій НАТО не змогли б відповідати українським стандартам з точки зору бойової ефективності”, — сказав Годжес, який командував силами США в Європі з 2014 до 2017 року.
Він зазначив, що в Альянсі досі існують критичні проблеми з координацією: “Ми досі не можемо безпечно спілкуватися з британськими чи німецькими підрозділами. Думаю, українці з певним скепсисом слухають, коли ми говоримо, що приїдемо і навчимо їх”.
“Насправді ми маємо просити їх навчити нас того, що вони вміють”, — додав генерал.
Серед прикладів українських досягнень він навів морські операції ЗСУ проти Чорноморського флоту Росії:
“Україна довела, що можна знищити звичайний флот у закритому морі без власних великих кораблів. Це цінний досвід для НАТО”.
За словами Годжеса, від цієї практики могли б виграти зокрема Болгарія та Румунія, розвиваючи флот безпілотних суден за українським зразком.
Ще один приклад — українська система протиповітряної й протиракетної оборони. Вона забезпечує комплексну картину повітряних загроз, включно з літаками, дронами та ракетами. Годжес наголосив:
“Це власна українська розробка. Я хотів би, щоб ми мали спільну картину між ними, Польщею, країнами Балтії, США, Румунією та Туреччиною”.
Такий підхід, за його словами, дозволить ефективніше розподіляти ресурси: “Ви не витрачатимете “Патріоти” на безпілотники”.
Генерал також визнав, що попри високий бойовий рівень, ЗСУ мають подолати залишки радянської організаційної культури:
“Уряд має заслужити довіру. Людей не можна відправляти на фронт, поки вони не пройшли повноцінне навчання й не мають відповідного оснащення”.
За даними НАТО, станом на травень 2025 року близько 192 тисяч українських військових пройшли підготовку за стандартами Альянсу. Частина з них навчалася на об’єктах НАТО, зокрема за кордоном.
Водночас деякі українські підрозділи скаржилися на розрив між тренуванням і реальними умовами фронту, особливо через стрімку адаптацію нових технологій, як-от масове використання дронів.
Годжес сподівається, що новий центр НАТО-Україна, відкритий у Польщі, допоможе закріпити й поширити бойовий досвід ЗСУ серед союзників.
Раніше Бен Годжес розповів, наскільки довго Росія може підтримувати темп масованих атак по Україні та загалом воювати.