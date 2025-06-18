ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
2 хв

Рівень ЗСУ перевершує армії НАТО — заява американського генерала

Більшість армій НАТО поступаються Збройним силам України за рівнем бойової підготовки та ефективності.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Генерал Бен Годжес

Генерал Бен Годжес. / © Getty Images

Відставний генерал армії США Бен Годжес вважає, що саме НАТО має вчитися в української армії, а не навпаки.

Про це він заявив у інтерв’ю для Kyiv Post.

“Насправді питання не в тому, щоб Україна досягала західних стандартів. Більшість армій НАТО не змогли б відповідати українським стандартам з точки зору бойової ефективності”, — сказав Годжес, який командував силами США в Європі з 2014 до 2017 року.

Він зазначив, що в Альянсі досі існують критичні проблеми з координацією: “Ми досі не можемо безпечно спілкуватися з британськими чи німецькими підрозділами. Думаю, українці з певним скепсисом слухають, коли ми говоримо, що приїдемо і навчимо їх”.

“Насправді ми маємо просити їх навчити нас того, що вони вміють”, — додав генерал.

Серед прикладів українських досягнень він навів морські операції ЗСУ проти Чорноморського флоту Росії:

“Україна довела, що можна знищити звичайний флот у закритому морі без власних великих кораблів. Це цінний досвід для НАТО”.

За словами Годжеса, від цієї практики могли б виграти зокрема Болгарія та Румунія, розвиваючи флот безпілотних суден за українським зразком.

Ще один приклад — українська система протиповітряної й протиракетної оборони. Вона забезпечує комплексну картину повітряних загроз, включно з літаками, дронами та ракетами. Годжес наголосив:

“Це власна українська розробка. Я хотів би, щоб ми мали спільну картину між ними, Польщею, країнами Балтії, США, Румунією та Туреччиною”.

Такий підхід, за його словами, дозволить ефективніше розподіляти ресурси: “Ви не витрачатимете “Патріоти” на безпілотники”.

Генерал також визнав, що попри високий бойовий рівень, ЗСУ мають подолати залишки радянської організаційної культури:

“Уряд має заслужити довіру. Людей не можна відправляти на фронт, поки вони не пройшли повноцінне навчання й не мають відповідного оснащення”.

За даними НАТО, станом на травень 2025 року близько 192 тисяч українських військових пройшли підготовку за стандартами Альянсу. Частина з них навчалася на об’єктах НАТО, зокрема за кордоном.

Водночас деякі українські підрозділи скаржилися на розрив між тренуванням і реальними умовами фронту, особливо через стрімку адаптацію нових технологій, як-от масове використання дронів.

Годжес сподівається, що новий центр НАТО-Україна, відкритий у Польщі, допоможе закріпити й поширити бойовий досвід ЗСУ серед союзників.

Раніше Бен Годжес розповів, наскільки довго Росія може підтримувати темп масованих атак по Україні та загалом воювати.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie