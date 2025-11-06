Ексгенсек НАТО закликав ввести війська до України та попередив про наслідки бездіяльності

Андерс Фог Расмуссен / © Associated Press

Реклама

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен попередив, що без радикального посилення європейської оборонної присутності Україна може затягнутися у “вічну війну” і поступово втрачати території.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

За словами Расмуссена, Європі потрібно перейти від поступових кроків до чіткіших і рішучіших дій, зокрема розгорнути системи протиракетної та протидронової оборони на території країн НАТО, які межують з Україною, а також розмістити там військові контингенти. Така присутність, на його думку, змусить Росію ставитися до нападів як до нападу на весь Альянс.

Реклама

“Ми маємо допомогти українцям захиститися від російських ракет і безпілотників, створивши повітряний щит, який дозволить збивати ці цілі”, — сказав він.

Ексгенсек Альянсу також наголосив на необхідності розгортання європейських сил на українській території ще до укладання будь-яких угод про припинення вогню, критикуючи ідею відкладеного “коаліційного” розгортання.

Расмуссен вважає, що без таких заходів у Путіна не з’явиться стимул сісти за стіл переговорів, адже Москва “не бачить причин домовлятися, доки вірить у свої шанси на полі бою”.

На його думку, зробити тиск відчутнішим можна також шляхом постачання Україні далекобійних ракет. Зокрема, він припускає, що Німеччина могла б стати “першопрохідцем”, надавши системи Taurus, що посилило б аргументи на користь постачання і американських “Томагавків”.

Реклама

Також Расмуссен обговорював можливість формули гарантій безпеки для України, подібної до тих, які США нещодавно надали іншому партнерові, і зараз проводить переговори в європейських столицях, зокрема з радником з нацбезпеки Великої Британії.

Експерт наголосив: без “серйозних змін у стратегії та мисленні” ризик перетворення конфлікту на тривалу, поступову втрату територій України зростає.