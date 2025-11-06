ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
579
Час на прочитання
2 хв

Ексгенсек НАТО закликав ввести війська до України та попередив про наслідки бездіяльності

Андерс Фог Расмуссен попередив: без радикальних дій Європи Україна ризикує опинитися у вічній війні. Він пропонує розміщення військ і систем ППО.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Андерс Фог Расмуссен

Андерс Фог Расмуссен / © Associated Press

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен попередив, що без радикального посилення європейської оборонної присутності Україна може затягнутися у “вічну війну” і поступово втрачати території.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

За словами Расмуссена, Європі потрібно перейти від поступових кроків до чіткіших і рішучіших дій, зокрема розгорнути системи протиракетної та протидронової оборони на території країн НАТО, які межують з Україною, а також розмістити там військові контингенти. Така присутність, на його думку, змусить Росію ставитися до нападів як до нападу на весь Альянс.

“Ми маємо допомогти українцям захиститися від російських ракет і безпілотників, створивши повітряний щит, який дозволить збивати ці цілі”, — сказав він.

Ексгенсек Альянсу також наголосив на необхідності розгортання європейських сил на українській території ще до укладання будь-яких угод про припинення вогню, критикуючи ідею відкладеного “коаліційного” розгортання.

Расмуссен вважає, що без таких заходів у Путіна не з’явиться стимул сісти за стіл переговорів, адже Москва “не бачить причин домовлятися, доки вірить у свої шанси на полі бою”.

На його думку, зробити тиск відчутнішим можна також шляхом постачання Україні далекобійних ракет. Зокрема, він припускає, що Німеччина могла б стати “першопрохідцем”, надавши системи Taurus, що посилило б аргументи на користь постачання і американських “Томагавків”.

Також Расмуссен обговорював можливість формули гарантій безпеки для України, подібної до тих, які США нещодавно надали іншому партнерові, і зараз проводить переговори в європейських столицях, зокрема з радником з нацбезпеки Великої Британії.

Експерт наголосив: без “серйозних змін у стратегії та мисленні” ризик перетворення конфлікту на тривалу, поступову втрату територій України зростає.

Дата публікації
Кількість переглядів
579
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie