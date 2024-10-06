Екскерівник ЦРУ назвав слабкі та сильні сторони Росії у війні

Операцію на Курщині він назвав "однією зі слабкостей РФ".

Одна зі слабких сторін агресорки Росії у війні - це те, як військове командування використовує своїх солдатів. Це майже злочинно.

Про це заявив командувач Міжнародними об'єднаними збройними силами в Іраку й Афганістані, ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус в інтерв’ю LIGA.net

"Вони погано навчені. Вони можуть навіть ніколи не зустрічатися зі своїм командиром роти, а тим паче батальйону. Їх кидають у смертоносні штурми. Вони не сприяють розвитку інноваційної культури на невеликому рівні, на рівні невеликого підрозділу", – розповів генерал.

З його слів, українська розвідка оцінює сильні та слабкі сторони РФ. Одна зі слабкостей Росії - Курська операція. Петреус наголосив, "що одне слабке місце точно вдалося знайти, впевнений, що будуть інші".

Назвав ексочільник ЦРУ і сильні сторони країни-агресорки. Серед таких - великі розміри, підтримка країн так званої "вісі зла" та "низхідна система", що панує у державі.

"Якщо верхівка країни вирішує, що треба взятись за певну розробку чи адаптацію, вони можуть наказати реалізувати це дуже швидко. Вся система працюватиме на це. Хоча, можливо, це буде і не так ефективно, як реалізація ініціативи, яка йде знизу вверх. Так, до речі, переважно відбувається в України", - пояснив Девід Петреус.

Також він оцінив потужність оборони росіян на Запоріжжі: "Кілька ліній оборони, величезні мінні поля, глибокі траншеї, підземні бункери, загородження з колючого дроту, артилерія, дрони. Я не можу уявити складнішої лінії фронту, ніж ця".

Як повідомлялося, у Росії пригрозили війною ще кільком країнам. Директор ФСБ Олександр Бортніков звинуватив у ворожих діях Молдову та країни Балтії.

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