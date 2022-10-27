Екскерівник Кримського главку СБУ "зливав" інформацію Кремлю: "Якщо не виявити щурів, операції приречені"

Колишній керівник Кримського главку СБУ, полковник Олег Кулініч працював на російських окупантів. Він відправляв до Кремля секретні дані.

На російських окупантів працював колишній керівник Кримського главку СБУ Олег Кулініч. У відомстві є докази того, що він відправляв до Москви секретну інформацію.

Про це розповів в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” в.о. голови СБУ Василь Малюк.

"Було проведено безпрецедентну філігранну розробку та подальшу реалізацію, здійснено агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ. Ми видобули всі файли, де він реально доповідав до Москви інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в нашій країні, в службі, як вони намагалися впливати на різні процеси", - розповів керівник СБУ.

Він також наголосив, що “самоочищення” СБУ наразі дуже важливе для майбутніх успішних операцій.

"Якщо не виявити цих щурів на нашому борту, то всі наші подальші операції стосовно ворога приречені на провал", - підкреслив керівник СБУ.

Нагадаємо, що армія РФ може підірвати житлові масиви і влаштувати теракт на ЗАЕС під час відступу.

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