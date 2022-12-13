Екскерівник української розвідки - про нові ракетні удари та ядерну загрозу: "Путін підніматиме ставки"

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що Росія і надалі обстрілюватиме Україну ракетами, проте Путін навряд чи наважиться на застосування ядерної зброї.

Про це він сказав в етері телеканалу Freeдом.

"Вся стратегія Путіна будується на якихось перемогах. Поки перемог немає, є тільки поразки, а тому вони наступатимуть на східному напрямку. Це потрібно, щоб втримати імідж Путіна та, щоб військові показували Путіну якісь перемоги. Але у перспективі Путін намагатиметься піднімати ставки, щоб лякати Україну та Захід. Росія обстрілюватиме цивільне населення, інфраструктуру, енергетику. У Росії ще є кількасот ракет, але і у нас сильніша ППО, а тому ефекту буде менше", - сказав Маломуж.

Колишній очільник української розвідки наголосив, що багато світових лідерів невдоволені діями Путіна у війні проти України.

"Путін перейшов межу, обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Це не подобається не лише країнам НАТО, але і Китаю та Туреччині, бо це - терор та акти геноциду. Ядерні погрози та ракетний терор - це вже про міжнародний тероризм. І про це свідчать заяви G7, на це натякає Китай та Індія, влада якої навіть відмовилась від зустрічі з Путіним. Також навіть Ердоган називає речі своїми іменами. Путін хоче подавити дух українського народу, бо він не очікував такої реакції. Путін і далі обстрілюватиме Україну та буде погрожувати ядерною зброєю. Але Захід уже попередив Путіна, що реакція на загрозу буде. А тому не думаю, що він наважиться на це, бо Путін боїться смерті та удару у відповідь", - сказав Маломуж.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупанти рушили з півночі, півдня та сходу. Росіяни розраховували на бліцкриг та встановлення в Україні маріонеткового режиму. Голова ГУР МО Кирило Буданов вважає, що Росія планувала призначити гауляйтером України державного зрадника Віктора Януковича. Проте ЗСУ зруйнували плани окупантів.

Сили оборони провели успішні контрнаступи у північних регіонах, на Харківському та Херсонському напрямках. Наразі звільнення України від російських загарбників триває.

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