Екскерівник української розвідки розповів, хто і коли може скоїти замах з терактом на Путіна

Екскерівник української розвідки розповів, хто і коли може скоїти замах з терактом на Путіна

Військовий експерт, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну варто боятися замаху на життя.

За його словами, кремлівського диктатора можуть спробувати вбити, коли його позиції похитнуться через військові невдачі в Україні.

Про це генерал Микола Маломуж сказав в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".

Ексголова Служби зовнішньої розвідки України розповів, що Путін побоюється "або тих людей, які працювали з ним і мають сьогодні якісь проблеми, або військових і спецслужб, які не погоджуються з Путіним".

"Чи є передумови такого замаху в перспективі? Я думаю, що є, тому що більшість оточення Путіна розуміє, що він зайшов дуже далеко, що перспектив не тільки для Путіна, але й для Росії немає, а оточення відповідатиме. Керівництво Ради нацбезпеки й оборони - Патрушев і Мєдведєв, керівник ФСБ Бортніков та інші керівники, які беруть участь у "спецоперації", а фактично скоюють військові злочини, нестимуть відповідальність нарівні з Путіним… Зрозуміло, що ці люди можуть створювати загрозу", - пояснив Маломуж.

Генерал розвідки вважає, що зараз в оточенні Путіна ще немає осіб, які б могли скоїти замах на його життя. Проте, коли втрати Росії не фронті стануть ще більшими, а поразка армії окупантів наближатиметься, тоді "силовики можуть повстати проти Путіна".

"Оце передумови, коли якийсь може бути скоєний теракт групою осіб - коли буде явний програш, коли Путін ослабне, тоді відповідно будуть шукати реальні шляхи виходу з ситуації і якимось способом виправдати себе, наприклад, способом нейтралізації Путіна. І це може бути реальний теракт", - наголосив Маломуж.

Раніше керівник розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, як і коли Путін ухвалив рішення про початок війни.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 90-й день.

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