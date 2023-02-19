Екскерівник військової розвідки попереджав про війну на Донбасі ще 1992 року: подробиці

Скіпальський зазначив, що він знав про небезпеку війни в Україні.

Колишній голова військової розвідки та ексзаступник голови СБУ Олександр Скіпальський розповів, що він ще 1992 року вважав, що Росія може напасти на Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю "Гордону".

Скіпальський зазначив, що в травні 1992 року він подав керівництву України доповідь про те, що війна на Донбасі рано чи пізно почнеться. А тому Скіпальський наголосив, що він був проти договору між російськими та українськими спецслужбами (Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, укладений 1998 року та припинений 2018 - ред.).

"До 1997-го року, поки ваш покірний слуга керував розвідкою, такої угоди з ГРУ не було. Тому що я знав, яку загрозу, подвійну мораль, лицемірство..." – сказав Скіпальський.

Ексголова військової розвідки наголосив, що він на початку незалежності будував ефективну інституцію, яка здатна захистити Україну.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Того ж дня російський диктатор Путін звернувся до ЗСУ з вимогою скласти зброю та пригрозив незгодним з окупацією "жорсткою відповіддю". Проте українські захисники від перших днів обороняють Україну та провели успішні контрнаступи на півночі, Харківському та Херсонському напрямках.

Також окупанти від перших днів повномасштабної війни обстрілюють Україну ракетами, нищачи цивільну та військову інфраструктуру.

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