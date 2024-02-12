Екскерівника департаменту Міноборони, який підозрюється в розкраданні мільярдів гривень, взяли під варту

У нього є право внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень.

Екскерівника департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександра Лієва взяли під варту.

Про це пише “Суспільне”.

Як зазначається, взяти під варту до 8 квітня Олександра Лієва постановила Апеляційна палата ВАКС. Також у нього є право внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень.

Самого ж Лієва підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Додамо, що екскерівник департаменту військово-технічної політики двічі пройшов поліграф. Перший раз - непублічно, другий - за присутності журналістів. За даними поліграфа, одна з відповідей на питання була недостовірною.

Нагадаємо, що колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву 29 січня Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід у справі щодо розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ.

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