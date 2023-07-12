Екскерівнику СБУ, який хотів "здати" Харків і допомагав окупантам, оголошено підозру

Колишньому начальнику управління Служби безпеки України в Харківській області оголошено підозру у держзраді.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як з'ясували слідчі, підозрюваний маючи інформацію про проведення 24 лютого 2022 року Росією наступальної операції на територію України, вчиняв незаконні дії. Він розпочав підривну діяльність проти України з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці.

"Він був переконаний в успішності операції РФ та розраховував на поблажливе ставлення до себе зі сторони окупаційної влади", - розповіли правоохороці.

Відомо, що екскерівник УСБУ:

організував вчинення підлеглими працівниками спроби усунення Голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання покладених на нього обов’язків з метою перешкоджання здійснення необхідних заходів правового режиму воєнного стану та спроби захоплення держвлади в регіоні;

дискредитував чинну владу м. Харкова та Харківської області шляхом висвітлення в ЗМІ недостовірної інформації з метою дестабілізації ситуації в області;

перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і подальшої бездіяльності органів безпеки м. Харків та області;

не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу управління покинути адміністративне приміщення та територію м. Харків (місце несення служби) за відсутності передумов для цього;

створив умови для здачі ворогові наявних на зберіганні в адмінбудівлі УСБУ в Харківській області зброї, боєприпасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців.

самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно екскерівника Управління СБУ в Харківській області за фактами вчинення держзради, самовільного залишення місця служби та непокори (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 402 КК України).

Нагадаємо, СБУ виявила чергового російського агента, який ховався у Дніпрі та на Закарпатті (фото).

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