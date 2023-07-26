Ексклюзивні кадри: як ЗСУ штурмують російські позиції за допомогою Bradley на Запорізькому напрямку

Ймовірно, кадри були зняті наприкінці червня, коли у ЗМІ з'явилася інформація про штурм ЗСУ Роботиного.

У Мережі опублікували кадри наступу української армії на Запорізькому напрямку, а саме у районі Роботиного.

Публікують фрагмент української атаки на сторінці у Twitter Cloooud.

Ймовірно, кадри були зняті наприкінці червня, коли у ЗМІ з'явилася інформація про штурм ЗСУ позицій вищевказаного населеного пункту.

У повідомленні зазначається, що ведуть наступ бійці 47-ої ОМБр "Маґура" разом з десантниками 78-го полку "Ґерць". Під час штурму вони використовують американські БМП "M2A2 Bradley" та бронеавтомобілі Oshkosh "M-ATV".

Зауважимо, наприкінці червня ISW стверджували, що Збройні сили України прорвали російську оборону на північ від Роботиного Запорізької області та просунулися в межах 1,5 км. Офіційно Україна не підтверджувала звільнення цього населеного пункту.

З'явилося відео, як ЗСУ штурмують російські позиції за допомогою Bradley на Запорізькому напрямку

Мапа, де розташоване Роботине Запорізької області. ФОТо: скрин/DeepStateMap

Як повідомляли раніше, відповідно до звіту Інститут вивчення війни (ISW), Сили оборони продовжували контрнаступ на трьох ділянках фронту і мають просування. А в районі Бахмута досягли тактично важливих успіхів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ жахають окупантів на Запорізькому напрямку!

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