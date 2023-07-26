Ексклюзивні кадри: як ЗСУ штурмують російські позиції за допомогою Bradley на Запорізькому напрямку

Ймовірно, кадри були зняті наприкінці червня, коли у ЗМІ з'явилася інформація про штурм ЗСУ Роботиного.
У Мережі опублікували кадри наступу української армії на Запорізькому напрямку, а саме у районі Роботиного.
Публікують фрагмент української атаки на сторінці у Twitter Cloooud.
Ймовірно, кадри були зняті наприкінці червня, коли у ЗМІ з'явилася інформація про штурм ЗСУ позицій вищевказаного населеного пункту.
У повідомленні зазначається, що ведуть наступ бійці 47-ої ОМБр "Маґура" разом з десантниками 78-го полку "Ґерць". Під час штурму вони використовують американські БМП "M2A2 Bradley" та бронеавтомобілі Oshkosh "M-ATV".
Зауважимо, наприкінці червня ISW стверджували, що Збройні сили України прорвали російську оборону на північ від Роботиного Запорізької області та просунулися в межах 1,5 км. Офіційно Україна не підтверджувала звільнення цього населеного пункту.
Як повідомляли раніше, відповідно до звіту Інститут вивчення війни (ISW), Сили оборони продовжували контрнаступ на трьох ділянках фронту і мають просування. А в районі Бахмута досягли тактично важливих успіхів.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ жахають окупантів на Запорізькому напрямку!