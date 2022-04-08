Ексклюзивно з Наталією Мосейчук: Ігор Палиця про український політикум у війні

Ексклюзивно з Наталією Мосейчук: Ігор Палиця про український політикум у війні

Дивіться розмову з українським політиком та заслуженим економістом України Ігорем Палицею.

Український політикум на війні. Що перемагає: страх чи совість? Чому одні лишилися, а інші втекли? Де Коломойський? Чому попередня еліта - фініш? За що мають сплатити Порошенко, Яценюк, Турчинов? Післявоєнний ескіз України...

Про це та багато іншого дивіться у "Ексклюзивно з Наталією Мосейчук" з українським політиком та заслуженим економістом України Ігорем Палицею.

1:30 Чому Путін напав на Україну

4:15 Чи варто вже намагатися вирішити все мирно

5:36 Заради чого це все

8:03 Чи варто шукати винних у цій війні

13:13 Як війна змінила український народ

14:42 Чи будуть в Україні існувати проросійські сили

17:11 Насильно та ненависть повинні піти з суспільства

18:05 Що змусило сина Ігора публічно висловити своє розчарування в російському народі

19:45 Чи може в Україні російська мова бути другою державною

20:36 У якому стані зараз перебуває український бізнес

21:38 Як Степан Івахів виїхав з країни

24:54 Про позиції українських мерів

25:55 Люди, які займаються оборонними замовленнями та підтримкою країни

27:12 Причини для ненависті Порошенка

29:23 Яким може бути ідеальний перебіг подій на сьогодні

31:42 Чому потрібно розпустити весь Парламент після ратифікації

32:10 Нас не хочуть бачити в НАТО

33:39 Мобільні крематорії росіян – це денацифікація?

36:26 Чому Коломойський не виступає публічно щодо власних справ

38:08 Чи має автомати Ігор Палиця

38:20 Україна готова до складнощів

38:57 Що буде робити в перший день після перемоги