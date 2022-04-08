Ексклюзивно з Наталією Мосейчук: Ігор Палиця про український політикум у війні

Дивіться розмову з українським політиком та заслуженим економістом України Ігорем Палицею.
Український політикум на війні. Що перемагає: страх чи совість? Чому одні лишилися, а інші втекли? Де Коломойський? Чому попередня еліта - фініш? За що мають сплатити Порошенко, Яценюк, Турчинов? Післявоєнний ескіз України...
Про це та багато іншого дивіться у "Ексклюзивно з Наталією Мосейчук" з українським політиком та заслуженим економістом України Ігорем Палицею.
1:30 Чому Путін напав на Україну
4:15 Чи варто вже намагатися вирішити все мирно
5:36 Заради чого це все
8:03 Чи варто шукати винних у цій війні
13:13 Як війна змінила український народ
14:42 Чи будуть в Україні існувати проросійські сили
17:11 Насильно та ненависть повинні піти з суспільства
18:05 Що змусило сина Ігора публічно висловити своє розчарування в російському народі
19:45 Чи може в Україні російська мова бути другою державною
20:36 У якому стані зараз перебуває український бізнес
21:38 Як Степан Івахів виїхав з країни
24:54 Про позиції українських мерів
25:55 Люди, які займаються оборонними замовленнями та підтримкою країни
27:12 Причини для ненависті Порошенка
29:23 Яким може бути ідеальний перебіг подій на сьогодні
31:42 Чому потрібно розпустити весь Парламент після ратифікації
32:10 Нас не хочуть бачити в НАТО
33:39 Мобільні крематорії росіян – це денацифікація?
36:26 Чому Коломойський не виступає публічно щодо власних справ
38:08 Чи має автомати Ігор Палиця
38:20 Україна готова до складнощів
38:57 Що буде робити в перший день після перемоги