Ексклюзивно з Наталією Мосейчук: Воєнний експерт Олег Жданов про те, як перемогти і вижити

Не те, щоб я не розуміла, що короткий перепочинок у війні закінчиться, але після розмови з Олегом Ждановим стає млосно від усвідомлення: попереду - найстрашніше.
0:00 Олег Жданов – воєнний експерт
1:00 В якій готовності зараз перебуває російська армія
2:13 Яким буде головне завдання ворога під час імовірного нового наступу
4:04 Як сьогодні виглядає воєнна мапа зі сторони Росії
5:55 Про якість російських військ
6:07 Скільки військових втратила Росія за 47 днів війни
7:15 Про географію російської армії: чи ефективно згрібати всіх з усієї країни
10:54 Про арешт Владислава Суркова та офіцерів ФСБ
15:51 Чи можуть застосувати хімічну зброю в Маріуполі та які будуть наслідки
20:27 Про роль Червоного Хреста у війні проти України
22:08 Про лист морських піхотинців, котрі захищають Маріуполь
27:58 Чи може Росія застосувати фосфорні снаряди для бомбардування Маріуполя
32:30 Росія хоче завершити війну створенням дружніх держав: навіщо це потрібно
35:51 Про потенційну загрозу зі сторони Білорусі та Придністров'я
36:29 Чи має Зеленських якісь комунікації з урядом Білорусі
37:57 Чи подають європейські країни сигнали Лукашнеку з приводу гарантій особистої недоторканності
38:45 Про відношення Меркель до Лукашенка
40:00 Чому Придністров'я не несе сильної загрози
43:41 Про "диванних" експертів, які не до кінця розуміються на військових планах
47:37 Про ленд-ліз – чи не запізно
49:34 Чи бути скандалу в Німеччині через поведінку уряду
51:56 Навіщо був реалізований візит Бориса Джонсона в Україну
54:43 Про гарантії країн-союзників
57:21 Чому Росію досі офіційно не визнали країною-агресоркою
58:27 Про роботу Альфа-Банку в Україні
59:26 Чому став на місці закон про визнання незаконної діяльності Московського патріархату
1:05:24 Постскриптум від Наталії Мосейчук