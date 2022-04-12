Ексклюзивно з Наталією Мосейчук: Воєнний експерт Олег Жданов про те, як перемогти і вижити

Ексклюзивно з Наталією Мосейчук: Воєнний експерт Олег Жданов про те, як перемогти і вижити

Не те, щоб я не розуміла, що короткий перепочинок у війні закінчиться, але після розмови з Олегом Ждановим стає млосно від усвідомлення: попереду - найстрашніше.

0:00 Олег Жданов – воєнний експерт

1:00 В якій готовності зараз перебуває російська армія

2:13 Яким буде головне завдання ворога під час імовірного нового наступу

4:04 Як сьогодні виглядає воєнна мапа зі сторони Росії

5:55 Про якість російських військ

6:07 Скільки військових втратила Росія за 47 днів війни

7:15 Про географію російської армії: чи ефективно згрібати всіх з усієї країни

10:54 Про арешт Владислава Суркова та офіцерів ФСБ

15:51 Чи можуть застосувати хімічну зброю в Маріуполі та які будуть наслідки

20:27 Про роль Червоного Хреста у війні проти України

22:08 Про лист морських піхотинців, котрі захищають Маріуполь

27:58 Чи може Росія застосувати фосфорні снаряди для бомбардування Маріуполя

32:30 Росія хоче завершити війну створенням дружніх держав: навіщо це потрібно

35:51 Про потенційну загрозу зі сторони Білорусі та Придністров'я

36:29 Чи має Зеленських якісь комунікації з урядом Білорусі

37:57 Чи подають європейські країни сигнали Лукашнеку з приводу гарантій особистої недоторканності

38:45 Про відношення Меркель до Лукашенка

40:00 Чому Придністров'я не несе сильної загрози

43:41 Про "диванних" експертів, які не до кінця розуміються на військових планах

47:37 Про ленд-ліз – чи не запізно

49:34 Чи бути скандалу в Німеччині через поведінку уряду

51:56 Навіщо був реалізований візит Бориса Джонсона в Україну

54:43 Про гарантії країн-союзників

57:21 Чому Росію досі офіційно не визнали країною-агресоркою

58:27 Про роботу Альфа-Банку в Україні

59:26 Чому став на місці закон про визнання незаконної діяльності Московського патріархату

1:05:24 Постскриптум від Наталії Мосейчук