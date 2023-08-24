Екскомандир "Азову" відповів, яким шляхом доведеться звільняти Крим

Окупований Крим доведеться повертати військовим шляхом, бо РФ не розуміє ніякої іншої мови крім мови сили.

Таку думку в інтерв'ю "УНІАНУ" висловив колишній командир полку "Азов" і заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін, погодившись із заявою секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Починаючи з 2014 року, коли я почав воювати, я дуже часто чув про те, що є ще якісь шляхи вирішення, що потрібно домовлятися, всі ці там мирні угоди якісь, підписані документи. Але це ніколи не працювало з нашим противником", – сказав Жорін.

Він наголосив, що Росія не розуміє ніякої іншої мови крім мови сили.

"Вона просто не розуміє по-іншому і будь-які договори з нею, будь-які переговори завжди будуть порушені, вони не матимуть ніякої юридичної сили. Вони звикли обманювати весь світ. Через цю репутацію навіть ніхто іноді не дивується, коли вони обдурили весь світ – просто наплювали на всіх, на всі обіцянки і на всі договори", – сказав екскомандир полку "Азов".

На думку офіцера 3-ї штурмової бригади, повернути території можна тільки в разі наявності потужних інструментів на руках. А ці інструменти з'являться після перемог на полі бою.

"Звичайно, хотілося б повернути якісь свої території без боїв, без втрат. Але я в це слабо вірю. Я впевнений, що такі варіанти можуть бути, але вони можуть бути тільки коли у нас на руках будуть дуже сильні інструменти, коли на нашому боці будуть сильні аргументи. А вони можуть бути у вигляді перемог на полі бою винятково.

Росіяни можуть слухати тільки після міцного удару. Тільки після того, як вони отримають по зубах, вони захочуть розмовляти. Ми повинні готуватися до того, що всі території нам доведеться звільняти військовим шляхом", – підсумував Жорін.

Раніше екскомандир полку "Азов" Максим Жорін пояснив, чому стратегії НАТО не працюють в Україні.

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