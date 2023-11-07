Екскомандир роти "Айдара": Необхідно "закрутити гайки" з мобілізацією, але за кількох умов

Україні потрібна велика мобілізація, однак треба мотивувати людей вступати до армії.

Таку думку висловив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" (2014) Євген Дикий в коментарі ТСН.ua.

"Нам потрібна велика мобілізація, а для цього потрібно одночасно і те, про що говорить Залужний - закрити деякі прогалини в законодавстві і "закрутити гайки". Одночасно із "закручуванням гайок" має бути кілька серйозних кроків назустріч людям, які б мотивували вступати до війська і воювати. Це має бути двосторонній рух. Командування має виправити деякі дуже криві речі, які демотивують від мобілізації. Коли вони виправляються - одночасно потрібно жорстко закручувати гайки. Одна з грубих прогалин у законодавстві - у нас кримінальна відповідальність наступає тільки коли тебе вже призвали, а ти далі втік. А за відмову від постановки на обілік у військкоматі, за відмову від отримання повістки - це дрібні адміністративні правопорушення, які караютсья штрафом", - сказав він.

Крім того, на його переконання, треба криміналізувати ухилення не тільки від служби, коли ти мобілізований, а саме ухилення від військового обліку.

"Але треба це робити одночасно з кількома кроками в інший бік. В першу чергу, треба запровадити граничний термін служби навіть у військовий час, бо більшість людей не готові купувати квиток в один кінець. Коли минулого року йшли воювати з формулюванням до перемоги, ніхто не уявляв, що війна може бути більше року. Навіть у наших ворогів не так - вони мобілізують на рік. Це перша проблема, яку треба вирішити. Якщо вирішимо її одну, вже різко зміниться ситуація з мобілізацією", - додав він.

Крім того, як зазначив Дикий, треба вирішити додаткові проблеми: "Наприклад, банально відмінимо один наказ начальника Генштабу Шаптали від липня минулого року, який забороняє військкоматам оформляти мобілізацію по відношеннях від частин. Людина готова йти служити, але вона знає конкретну військову частину, де б вона хотіла служити. І ця частина готова людину взяти. Людина бере відношення з в/ч, приходить до військкомату, а військкомат каже - ні, ми тебе по ньому не оформимо, наказ Генштабу забороняє. Ми формуємо іншу в/ч і ти підеш до неї. Якщо ми вирішуємо ці проблеми, то паралельно маємо повне моральне право закрутити гайки, ввести криміналізацію ухилення від обліку".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження його указів щодо подовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

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