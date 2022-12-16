Екскомандир убитого кувалдою зека розповів, як стратили щонайменше 10 "вагнерівців"

Зараз екскомандир "вагнерівців" – у бігах, на нього полюють колишні "колеги".

Відомо про щонайменше десять випадків, коли вагнерівці стратили своїх найманців, які відмовилися брати участь у бойових діях.

Про це заявив колишній командир убитого кувалдою ув'язненого Євгена Нужина із загону ПВК "Вагнер", Андрій Медведєв, повідомляє The Insider.

Медведєв стверджує, що на кількох стратах він був присутній особисто. Двоє з десяти страчених, про яких йому відомо, не були колишніми в'язнями.

Страти "відмовників"

Про один із випадків вбивства "відмовників" він розповів докладно:

"Вони (відмовники. – Ред.) отримали поранення та поїхали до шпиталю під Первомайськом, і звідти спробували втекти. Їх взяли на кордоні, на блокпості. Приїхала група МЕД — і їх розстріляли".

За його словами, група МЕД — це окремий підрозділ при службі безпеки ПВК "Вагнер", який "займається обнуленням".

"Вони забирають хлопців і (вбивають) або публічним способом, або непублічним, як із Нужиним було", — розповів Медведєв.

Історія Нужина

Екскомандир "вагнерівців" каже, що Нужин служив у його підрозділі.

"Він приїхав з колонії, я особисто його заводив на позицію, коли він перейшов на інший бік. Мене того дня контузило, і мене евакуювали до шпиталю. Наступного дня приїжджали есбівці (Служба безпеки ПВК "Вагнер") і ставили мені питання щодо цього персонажа", — згадує Медведєв.

Історію зека Нужина, якого стратили в РФ після повернення з українського полону, читайте за посиланням.

Білої "лади" не буде

Медведєв стверджує, що завербовані не одержують обіцяних грошей. Їхнім родичам теж не платять гроші за загиблих.

"У нас половина бійців, які були евакуйовані, їх офіційно подавали як безвісти зниклих. Навіщо це робиться? Щоб не платити за страховим випадком за смерть, тому що жодна страхова агенція ніколи не покриє таку кількість втрат, жодна страхова агенція не візьме на себе таку", — розповідає екс"вагнерівець".

Втрати

За словами екскомандира, ув'язнені в загоні "щотижня оновлювалися".

"Залежно від втрат, нам робили докомплектацію. У мене у відділенні в підпорядкуванні було 15 осіб, це саме штурмове відділення, яке виходило на бойові завдання. В'язні почали в серпні приїжджати до нас. Ми заснували 4-й взвод. Ми були смертниками, тому що всі "косячники" і "штрафники" йшли до 4-го взводу. І за кілька днів зі взводу залишилося троє людей із тридцяти", — згадав він.

Хто такий Андрій Медведєв

Особу Медведєва підтвердив виданню глава Gulagu.Net Володимир Осєчкін. Раніше Медведєв звертався до Путіна з проханням зберегти йому життя в разі його затримання бойовиками ПВК "Вагнер".

Зараз Медведєв у бігах, його переслідують колишні "товариші зі зброї".

Втікач-"вагнерівець" стверджує, що у нього є відео страти найманців в окупованому Алчевську і якщо з ним щось трапиться, це відео буде опубліковано. На цьому відео нібито двох ув'язнених стратять за відмову воювати.

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"Я знаю їхні методи впливу, як вони поводяться з такими людьми, як я. Зараз у моєму розшуку, наскільки я знаю, задіяні МВС Росії, кримінальний розшук, ФСБ. Я, по суті, для них – голова, що говорить, яка може все розкрити, розповісти народу, що насправді відбувається там... У будь-якому разі я буду ліквідований, якщо буду ними спійманий. Хто б мене не затримав, мене в будь-якому разі передадуть до служби безпеки "Вагнера", де-небудь буде страта, розстріл або ... не знаю, на що у них фантазії вистачить... У будь-якому разі, я вже буду неживим", — говорив він в інтерв'ю Володимиру Осєчкіну.

Раніше російські правозахисники заявили, що "вагнерівці" стратили щонайменше 40 завербованих зеків.

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