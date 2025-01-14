Екскомандир ЗСУ пропонує залучити поліцію замість 18-річних юнаків до оборони України

На його переконання, працівники поліції вже мають необхідні навички поводження зі зброєю, що дозволяє швидше підготувати їх до бойових дій.

Костянтин "Дід" Прошинський, колишній командир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ, висловив думку, що залучення поліціянтів до оборонних завдань може стати ефективною альтернативою відправці на фронт молодих 18-річних призовників.

Про це він сказав під час ефіру "Вечір.LIVE".

На його переконання, працівники поліції вже мають необхідні навички поводження зі зброєю, що дозволяє швидше підготувати їх до бойових дій. Прошинський вважає, що з поліціянтів можна створити кілька нових бригад, які значно посилять обороноздатність країни.

"Можна зробити чудову заміну — з 18 років хлопці йдуть навчатись у поліцію, проходять курси, 3 місяці чи пів року, займають місця поліціянтів, а з поліціянтів навчених створюються, наприклад, 15 нових бригад, які можуть дуже сильно допомогти", – пропонує військовий.

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Прошинський додав, що він особисто проти того, аби кидати у бій 18-річних. Так само вважають і його колеги.

Нагадаємо, західні партнери знову почали обговорювати питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Верховна Рада має інше бачення, а президент Володимир Зеленський наголошує, що на фронті потрібно більше зброї.