Екскомандувач НАТО спрогнозував, як закінчиться війна в Україні

Кінець війни в Україні може бути дуже схожим на іншу війну.

Російська війна в Україні може закінчитися, як війна в Кореї.

Таку думку висловив амірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс, пише Yahoo!news

За його словами, Росія, і Україна "все більше виснажені цією війною". А це може призвести до того, що обидві країни будуть відкриті для переговорів до кінця 2024 року.

Кінець війни в Україні може бути дуже схожим на корейську війну. У такому випадку, частини України залишаться окупованими російськими військами.

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"Зрештою, це закінчиться, як Корейська війна, тобто Росія, ймовірно, все ще матиме контроль над деякою частиною України, Кримом, сухопутним мостом до Росії", — сказав адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс.

З іншого боку, Ставрідіс каже, що "Україна йде в НАТО".

"І Росія, і Україна все більше виснажені цією війною з точки зору їх військового потенціалу та з точки зору економічних санкцій, які застосовуються з обох сторін".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вірить, що Росію можна зупинити у війні проти України та не допустити Третьої світової війни.

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