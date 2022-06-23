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Екскомандувач сил Європи повідомив, коли на росіян чекає нокаут на захоплених територіях

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Екскомандувач сил Європи повідомив, коли на росіян чекає нокаут на захоплених територіях

Фото: Associated Press

Нокаут РФ у Сєвєродонецьку, Попасній, Дібрівному (біля Ізюма), Рубіжному, Запоріжжі може статися у результаті спустошення своїх сил.

Колишній командувач Сухопутних сил в Європі Марк Гертлінг порівняв тактичну ситуацію в Україні з боксерським матчем важковаговиків.

Про це пише "Голос Америки".

За його спостереженнями, втрати України менші, ніж Росії і з отриманням нової зброї, Україна отримає перевагу.

"Сєвєродонецьк, Попасна, Дібрівне (біля Ізюма), Рубіжне, Запоріжжя - у всіх цих місцях відбувається удар-контрудар. Це матч боксерів-важковаговиків. За 2 місяці боротьби, ще не було нокауту. Це станеться, через спустошення російських сил", - зауважив Гертлінг.

Своєю чергою, американський генерал у відставці Девід Петрус у коментарі CNN заявив, що очікує на перемогу України, але вказує, що багато залежатиме від поставок зброї від Заходу. Українці можуть перемогти, адже "вони увібрали багато з того, що Росія проти них кинула в Сєверодонецьку і не поступились".

"Росіяни себе послаблюють в цьому регіоні, витрачаючи надзвичайну кількість людських ресурсів та обладнання", - додав він.

Нагадаємо, генерал розповів, за яких умов в Україні настане мир.

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